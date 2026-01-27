Detienen a exvicepresidente panameño por presunto enriquecimiento ilícito

El exvicepresidente de Panamá José Gabriel Carrizo fue detenido este martes por presunto enriquecimiento injustificado, un día después de que la fiscalía, que desconocía su paradero, emitiera una orden de arresto en su contra.

Carrizo, vicepresidente en el mandato de Laurentino Cortizo (2019-2024), fue arrestado en el aeropuerto internacional de Tocumen, al regresar de Guatemala, donde había intentado juramentarse en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Carrizo fue sacado del aeropuerto escoltado por varios agentes de la policía, que lo esposaron y lo metieron en un vehículo, según imágenes de TV.

"Preferí venirme a Panamá con la frente en alto porque soy inocente, es una persecución política", declaró Carrizo a los numerosos medios apostados a la salida de la terminal aérea.

La Contraloría panameña detectó un patrimonio de 1,3 millones de dólares en cuentas de Carrizo.

A su llegada a Panamá, Carrizo afirmó que se había enterado "por los medios de comunicación" de la orden de detención en su contra y que había preferido "no atender la juramentación del Parlacen", que le habría otorgado inmunidad, y regresar "en el primer vuelo".

Carrizo también fue candidato presidencial en las elecciones de 2024 por el entonces oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).

