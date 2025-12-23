Detienen a Greta Thunberg en una protesta propalestina en Londres

LONDRES, 23 dic (Reuters) - La policía británica ha detenido en Londres a la activista sueca Greta Thunberg en una protesta propalestina, informó el martes el grupo activista Defend Our Juries ("Defendamos Nuestros Jurados"), con sede en Reino Unido.

La policía no respondió inmediatamente a una solicitud de confirmación de Reuters. El grupo dijo que Thunberg fue detenida en virtud de la Ley de Terrorismo en la protesta "Prisioneros por Palestina" frente a las oficinas de Aspen Insurance, en la capital británica. (Información de Muvija M y Sam Tabahriti; edición de Kate Holton; edición en español de Jorge Ollero Castela)