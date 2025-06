Detienen a más de 80 personas durante redada de inmigración en hipódromo de Luisiana

NUEVA ORLEANS (AP) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos llevó a cabo una redada en un hipódromo del suroeste de Luisiana, donde arrestó a más de 80 personas que se encontraban sin permiso legal en el país, anunció la agencia el martes.

El ICE informó que el lunes realizó una redada en Delta Downs Racetrack, Hotel and Casino en el condado de Calcasieu en conjunto con otras agencias estatales y federales, incluyendo el FBI y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. El operativo desató la molestia de un grupo de la industria de las carreras de caballos y se produce en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump busca realizar más arrestos.

Stephen Miller, jefe de despacho adjunto de la Casa Blanca y principal arquitecto de las políticas de inmigración de Trump, ha presionado al ICE para que trate de realizar al menos 3000 arrestos al día, en comparación con los cerca de 650 diarios durante los primeros cinco meses del segundo mandato de Trump.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) indicó que las autoridades habían "recibido información" de que las empresas que operan en los establos del hipódromo empleaban "trabajadores no autorizados" que fueron el objetivo de la redada.

De las decenas de trabajadores detenidos durante la redada, "al menos dos" tenían antecedentes penales, según la agencia.

"Estas operaciones tienen como objetivo interrumpir las redes de empleo ilegal que amenazan la integridad de nuestros sistemas laborales, ponen en riesgo los empleos estadounidenses y crean vías para la explotación dentro de sectores críticos de nuestra economía", afirmó Steven Stavinoha, director de operaciones de campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Nueva Orleans, en un comunicado.

Pero esto enfureció a algunos líderes de la industria hípica.

“Es inaceptable llegar y llevarse a tantos trabajadores y dejar la operación de las carreras de caballos sin personal”, dijo Peter Ecabert, abogado general de la National Horsemen’s Benevolent and Protective Association, un grupo que representa a 29.000 propietarios y entrenadores de caballos de carreras pura sangre, incluidos a los de Delta Downs.

"Si ellos (ICE) estuvieran dispuestos a venir y tratar de trabajar con nosotros, estamos dispuestos a asegurarnos de que las cosas se hagan de manera ordenada", agregó Ecabert.

Pero lo que han hecho aquí deja a todos en una mala situación".

Los cuidadores y otros trabajadores de los establos son esenciales y permiten que los caballos reciban atención especializada las 24 horas, dijo Ecabert, señalando que el trabajo es agotador y puede ser muy difícil encontrar personas dispuestas a hacerlo.

David Strow, portavoz de Boyd Gaming Corporation, la compañía propietaria del hipódromo, dijo que la empresa "cumple plenamente" con las leyes laborales federales y que “ningún miembro del equipo de Delta Downs estuvo involucrado”.

"Cooperaremos con las fuerzas del orden según se requiera", agregó en un comunicado.

En las últimas semanas, el ICE ha llevado a cabo otras redadas a gran escala en Luisiana. El 27 de mayo, la agencia realizó un operativo en un proyecto financiado por el gobierno federal para la reducción de inundaciones en Nueva Orleans y reportó el arresto de 15 trabajadores centroamericanos. Además, durante una redada el pasado 11 de junio, la agencia informó del arresto de 10 ciudadanos chinos que trabajaban en salones de masajes en Baton Rouge.

Rachel Taber, organizadora del grupo de derechos de los inmigrantes Unión Migrante, con sede en Luisiana, calificó las redadas como perjudiciales e hipócritas.

"Nuestra economía funciona gracias a los inmigrantes", señaló Taber. "Y cuando nos dejamos dividir por el odio racial, nuestra economía sufre con consecuencias para todos".

