Detienen a Omar Bravo, goleador histórico de club mexicano Chivas, por abuso sexual infantil

Omar Bravo, máximo goleador histórico del tradicional club mexicano Chivas de Guadalajara, fue detenido por cargos de abuso sexual infantil, informó el sábado la fiscalía del estado de Jalisco.

Bravo, quien se consagró como uno de los ídolos del popular equipo mexicano entre 2001 y 2015, fue detenido en un operativo policial implementado en el municipio de Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, la capital del estado.

La fiscalía de Jalisco informó que cuenta con evidencia de que el exfutbolista "habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses", y presume que anteriormente "habría cometido acciones similares", según detalló en un comunicado.

El delito que se le imputa a Bravo es abuso sexual infantil agravado y en las próximas horas será puesto a disposición del juzgado que ordenó su arresto, agregó la fiscalía.

La orden para detener al deportista se emitió tras una denuncia de la parte agraviada, detalló la dependencia, que continúa con las pesquisas para esclarecer el caso.

Bravo nació en el estado mexicano de Sinaloa y debutó en 2001 en Chivas, equipo con el que ganó el torneo de liga Apertura 2006; al siguiente año obtuvo el título de goleo con 11 anotaciones.

En 2008 se anunció su traspaso al equipo español Deportivo de La Coruña, donde solo permaneció seis meses, período en el que hizo tres goles.

Es hasta la fecha el máximo anotador de la historia de Chivas, con 132 goles en torneos de liga y 160 en todas las competiciones.

También participó en el mundial de Alemania 2006, donde anotó dos goles contra Irán en el primer partido que la selección mexicana jugó en ese torneo.

Chivas de Guadalajara es el único equipo de fútbol del país que no cuenta con jugadores extranjeros.

