Detienen a otros dos hombres y dos mujeres por el robo en el Louvre

Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas en el museo del Louvre, que se suman a las cuatro personas ya imputadas en este caso, anunció el martes la fiscalía.

"Cuatro personas fueron detenidas", dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué se las acusa.

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas valoradas en US$100.000.000. Las piezas siguen sin aparecer.

tjc/mb