Detienen a sospechosos por el robo de joyas de la corona del Museo del Louvre de París

PARÍS (AP) — Varios sospechosos han sido arrestados por el robo de las joyas de la corona del museo del Louvre en París del fin de semana pasado, según dijo el domingo la fiscalía de París.

La fiscalía indicó que los investigadores realizaron los arrestos el sábado por la noche. Uno de los hombres detenidos se estaba preparando para salir del país desde el Aeropuerto de Roissy.

Los medios franceses BFM TV y el periódico Le Parisien informaron anteriormente que dos sospechosos habían sido arrestados y puestos bajo custodia. La fiscal de París, Laure Beccuau, no confirmó el número de arrestos.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas valoradas en 88 millones de euros (US$102 millones) en un atraco de fin de semana en el museo más visitado del mundo, un crimen que ha conmocionado al mundo.

Las autoridades francesas describieron cómo los intrusos utilizaron una plataforma elevadora para escalar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron el domingo por la mañana. El director del museo calificó el incidente como un “terrible fracaso”.

Beccuau dijo que los investigadores de la brigada antipandillas realizaron los arrestos. Lamentó en su declaración la filtración prematura de información, diciendo que podría obstaculizar el trabajo de más de 100 investigadores “movilizados para recuperar las joyas robadas y detener a todos los perpetradores”.

