Detienen a tres personas por realizar 39 empadronamientos irregulares en Gáldar (Gran Canaria)

Las Palmas de Gran Canaria, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF II) de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria han detenido a tres personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular al realizar el empadronamiento de 39 ciudadanos, principalmente marroquíes y mauritanos, en el municipio grancanario de Gáldar. La investigación comenzó a finales del mes de marzo, tras ser alertada la Policía Nacional por el Servicio de Padrón municipal del Ayuntamiento de Gáldar, al detectar posibles empadronamientos irregulares en varios domicilios de la localidad, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa. Los agentes pudieron identificar, a través de las pesquisas, cuatro viviendas en el núcleo urbano de Gáldar, donde se habían empadronado fraudulentamente a un total de 39 personas, sin embargo ninguna de ellas había residido nunca en estos inmuebles. El modus operandi de los ahora detenidos se centraba en ofrecer, a cambio de hasta 600 euros, su intermediación para facilitar el empadronamiento ficticio, valiéndose de contratos de alquiler falsificados. Estos contratos incluían como arrendadores a ciudadanos españoles que no tenían relación alguna con las viviendas en cuestión. Según la investigación, la mayoría de los empadronados no vivían ni habían vivido nunca en Gran Canaria, residiendo en realidad en Marruecos. El empadronamiento irregular lo empleaban, subrayan, para obtener tarjetas sanitarias, iniciar trámites de nacionalización e incluso, en algunos casos, solicitar prestaciones sociales no contributivas. La operación concluyó el 26 de junio con la detención de tres personas afincadas en Las Palmas de Gran Canaria y tras concluir las diligencias policiales, los agentes dieron cuenta de todo a la autoridad judicial competente de Santa María de Guía.