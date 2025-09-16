Detienen a turista británico que hiere con hacha a empleado hotelero en Guatemala

Un turista británico fue detenido en Guatemala tras herir con un hacha a un empleado de un hotel al invocar una supuesta orden divina, informó la policía este lunes.

El ataque ocurrió dentro de un hotel de la ciudad colonial de Antigua -uno de los principales destinos turísticos del país centroamericano-, a unos 40 km al suroeste de la capital.

"Ciudadano británico es capturado tras atacar con un hacha a trabajador de hotel", dijo la policía en una nota enviada a los medios, en la que precisó que el turista "habría actuado motivado por razones religiosas".

El detenido, de 68 años, "afirmó pertenecer a una secta de orientación musulmana y aseguró que su 'dios' le ordenó eliminar a personas con ciertas características físicas, similares a las de la víctima", añadió.

Según el relato del empleado, "el ataque ocurrió de manera sorpresiva y sin mediar palabra", señaló la policía, que indicó que la víctima "presentaba múltiples heridas corto contundentes en distintas partes del cuerpo".

El trabajador de 55 años "fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional, donde permanece bajo observación médica", dijo la policía, que divulgó una foto del hacha con rastros de sangre.

Tras ser detenido, el británico fue llevado a un tribunal para "enfrentar a la justicia guatemalteca" por esta agresión.

