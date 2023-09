La Policía Metropolitana de Las Vegas ha detenido este viernes a un hombre relacionado con el asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur en septiembre de 1996.

La casa del arrestado en Henderson fue registrada en julio como parte de la investigaci√≥n llevada a cabo por las autoridades policiales con el fin de esclarecer el tiroteo que acab√≥ con la vida del m√ļsico hace 27 a√Īos, seg√ļn ha informado la CNN.

En noviembre de 1994, Shakur ya fue víctima de otro tiroteo cuando dos hombres asaltaron al rapero en plena calle, le dispararon cinco veces y le robaron. Sobrevivió a aquel suceso --que le dejó dos heridas en la cabeza-- y acusó a varios raperos de peso como Biggie Smalls y P.Diddy de estar detrás de aquel asalto.

Tupac Shakur muri√≥ a los 25 a√Īos y, pese a su juventud, es considerado como uno de los raperos m√°s importantes e influyentes de la historia del rap. Sus canciones se caracterizaron por denunciar problemas sociales de la √©poca. Comenz√≥ su carrera en la m√ļsica en enero de 1991 y, entre sus √©xitos, destacan temas como 'Changes', 'Old School' o 'So Many Tears'.