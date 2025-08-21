Detienen a un menor por la muerte de un joven de 18 años en Tàrrega (Lleida) tras una pelea
Detienen a un menor por la muerte de un joven de 18 años en Tàrrega (Lleida) tras una pelea
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LLEIDA, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -
Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este jueves a un menor por su presunta relación con la muerte de un joven de 18 años en Tàrrega (Lleida) tras una pelea.
Según han informado en un comunicado, sobre la 1 de la mañana se ha producido una pelea donde el joven detenido ha agredido presuntamente y "gravemente" a otro joven. El agredido ha muerto en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida horas después de ser trasladado por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent ha asumido la investigación del caso.
Otras noticias de Homicidio
Más leídas
- 1
Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
- 2
Fentanilo contaminado: el Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios
- 3
El comunicado de Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile
- 4
Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados