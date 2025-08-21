LA NACION

Detienen a un menor por la muerte de un joven de 18 años en Tàrrega (Lleida) tras una pelea

LLEIDA, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este jueves a un menor por su presunta relación con la muerte de un joven de 18 años en Tàrrega (Lleida) tras una pelea.

Según han informado en un comunicado, sobre la 1 de la mañana se ha producido una pelea donde el joven detenido ha agredido presuntamente y "gravemente" a otro joven. El agredido ha muerto en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida horas después de ser trasladado por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent ha asumido la investigación del caso.

