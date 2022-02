Detienen a una antigua jefa de la comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala

Leily Santizo, antigua mandataria de la Comisi贸n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de la ONU que fue disuelta en 2019, ha sido detenida por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en el marco de una serie de operaciones dirigidas supuestamente contra extrabajadores de la comisi贸n.

La tambi茅n abogada, que se encarga actualmente de llevar la defensa de exfiscales de la Fiscal铆a especial contra la impunidad (Feci), habr铆a sido detenida junto a varias personas cuyas identidades no han trascendido por el momento.

Santizo, no obstante, ha asegurado que es inocente y ha se帽alado que su arresto supone una medida de "represalia" en su contra por ayudar a antiguos fiscales de la Feci supuestamente implicados en la "persecuci贸n penal" de personas involucradas al entramado de corrupci贸n en torno a la constructora brasile帽a Odebrecht, un caso que salpica a gobiernos de diversos pa铆ses latinoamericanos.

"Son represalias que est谩n emprendiendo, estoy tranquila porque no he cometido ning煤n acto delictivo, no me fui, aqu铆 estoy con la valent铆a de afrontar este proceso", ha aseverado, seg煤n informaciones del diario 'Prensa Libre'.

Al ser preguntada sobre los posibles motivos de su arresto ha se帽alado que el Ministerio P煤blico a煤n no la ha informado al respecto, si bien ha valorado la posibilidad de que se deba a su vinculaci贸n con los casos de los exfiscales.

As铆, ha dicho confiar en la justicia porque "no ha cometido ning煤n il铆cito, simplemente conf铆o y se pueden dar cuenta de mi tranquilidad y c贸mo afronto esto".

Por su parte, la Unidad de Protecci贸n a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) ha indicado en un comunicado que las acciones del Ministerio P煤blico son "alarmantes" y muestran que dicha instituci贸n contin煤a la criminalizaci贸n de fiscales anticorrupci贸n y pone en riesgo el derecho a la leg铆tima defensa.

As铆, ha detallado que negar el derecho a la legitima defensa es el "m谩s reciente elemento en el esfuerzo por criminalizar a las y los fiscales que expusieron la corrupci贸n en los 煤ltimos a帽os y eso pone en riesgo a la profesi贸n jur铆dica libre y derecho a defender los Derechos Humanos".

"En esta ocasi贸n, se castiga adem谩s a una abogada integra, con una amplia trayectoria, por defender a actores inc贸modos que hoy se encuentran perseguidos, como son los fiscales de la Feci que llevaron delante los casos como Odebretch, Construcci贸n y Corrupci贸n, Comisiones Paralelas, entre otros", recoge el texto.

Por ello, ha condenado al Ministerio P煤blico en lo que supone "un acto de intimidaci贸n y obstrucci贸n al derecho a una leg铆tima defensa". "Solicitamos a la comunidad nacional e internacional que se pronuncie y d茅 seguimiento a la situaci贸n exigiendo que los tribunales resguarden el derecho de la ciudadan铆a a la defensa y de las y los abogados de ejercer el derecho de petici贸n como parte de la defensa t茅cnica", ha zanjado.