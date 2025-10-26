Detienen cerca de París a presuntos autores del robo de las joyas del Louvre

Por Michel Rose

PARÍS, 26 oct (Reuters) - La fiscal de París informó el domingo de la detención de sospechosos del robo de joyas en el Louvre, justo cuando uno de ellos se disponía a abandonar Francia.

Dos hombres de unos 30 años, originarios del suburbio capitalino de Seine-Saint-Denis -que incluye algunas de las zonas más desfavorecidas del país- fueron detenidos el sábado por la noche, según el diario Le Parisien, que fue el primero en dar la noticia.

Ambos eran conocidos de la policía francesa y uno de los sospechosos estaba a punto de volar a Argelia desde el aeropuerto Charles de Gaulle, según el periódico.

El domingo no había indicios de que se hubiera recuperado ninguna de las joyas de la corona robadas a Francia.

La fiscal de París, Laure Beccuau, no precisó el número de detenidos ni dio más detalles sobre ellos. En un comunicado, deploró que se filtrara información sobre su captura.

"Esta revelación solo puede entorpecer los esfuerzos del centenar de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los autores. Es demasiado pronto para dar detalles concretos", dijo Beccuau.

El ministro del Interior, Laurent Nunez, presionado por la opinión pública para que ofrezca resultados una semana después del robo, felicitó a los investigadores en un tuit, pero no dio más detalles.

El 19 de octubre, cuatro ladrones encapuchados se llevaron ocho valiosas piezas de la colección del Louvre, valoradas en unos US$102 millones, poniendo de manifiesto los fallos de seguridad del museo más visitado del mundo.

Los ladrones forzaron una ventana del piso superior con una grúa durante el horario de apertura y escaparon en motocicletas.

La noticia del robo resonó en todo el mundo, provocando un examen de conciencia en Francia por lo que algunos consideraron una humillación nacional.

Entre los tesoros robados figuraban una tiara y un pendiente de las joyas de las reinas María Amelia y Hortensia, de principios del siglo XIX. (Reportaje de Michel Rose y Kate Entringer; edición de Aidan Lewis, Mark Heinrich y Andrew Heavens)