Detienen en Alemania al sospechoso del asesinato de un expolítico ucraniano en Madrid
MADRID, 26 feb (Reuters) - Una persona sospechosa de haber asesinado a un expolítico ucraniano a las puertas de un colegio en un barrio residencial de Madrid en 2025 ha sido detenida en Alemania por la policía española y alemana, según informó el miércoles la Policía Nacional española.
Andri Portnov era un alto asesor del expresidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich, derrocado en un levantamiento popular en 2014.
La policía española no ha revelado detalles sobre el sospechoso detenido, limitándose a afirmar que la investigación apunta a esa persona como la persona que disparó. El sospechoso fue detenido en Heinsberg.
Portnov se marchó a Rusia en 2014 y posteriormente fue investigado en Ucrania por acusaciones de traición y malversación. Fue objeto de sanciones de la Unión Europea, aunque tanto los cargos como las sanciones acabaron retirándose.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a Portnov a su lista de sanciones en 2021, alegando que había "cultivado amplias conexiones con el aparato judicial y policial de Ucrania mediante sobornos". (Información de Emma Pinedo; edición de Alison Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)