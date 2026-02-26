MADRID, 26 feb (Reuters) - Una persona sospechosa de haber asesinado ‌a un ‌expolítico ⁠ucraniano a las puertas de un colegio en un barrio ​residencial ⁠de Madrid ⁠en 2025 ha sido detenida en ​Alemania por la policía española y ‌alemana, según informó el miércoles ​la Policía ​Nacional española.

Andri Portnov era un alto asesor del expresidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich, derrocado en un levantamiento popular en 2014.

La policía española ​no ha revelado detalles sobre el sospechoso detenido, ⁠limitándose a afirmar que la investigación apunta a ‌esa persona como la persona que disparó. El sospechoso fue detenido en Heinsberg.

Portnov se marchó a Rusia en 2014 y posteriormente fue investigado en Ucrania por ‌acusaciones de traición y malversación. Fue objeto de sanciones ⁠de la Unión Europea, aunque ‌tanto los cargos como las ⁠sanciones acabaron retirándose.

El ⁠Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a Portnov a su lista de sanciones en 2021, alegando que había "cultivado amplias ‌conexiones con ​el aparato judicial y policial de Ucrania mediante sobornos". (Información de Emma Pinedo; edición de Alison Williams; edición en ‌español de María Bayarri Cárdenas)