Detienen en Chile a sospechoso del secuestro de exmilitar disidente venezolano

La fiscalía chilena anunció este jueves la captura de un presunto miembro de la temida banda del Tren de Aragua implicado en el secuestro del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda, quien luego fue asesinado en Santiago.

Ojeda, de 32 años, fue raptado el 21 de febrero de 2024 por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de su departamento de madrugada y en ropa interior.

Nueve días después, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta que había sido enterrada en una barriada en Santiago.

La Fiscalía chilena apunta a un motivo político detrás del asesinato, pero ha evitado responsabilizar directamente al gobierno venezolano.

"Hay 12 personas que se encuentran ya detenidas en relación a ese caso", detalló el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

El último detenido, Alfredo Henríquez, de nacionalidad venezolana y conocido como el "Gordo Alex", es sospechoso de participar en el secuestro del exmilitar, quien estaba en Chile en condición de refugiado político.

Ojeda se refugió en Chile tras escapar de una cárcel venezolana después de ser acusado de conspiración.

En sus redes sociales, el exuniformado se autocalificaba de "preso político".

El fiscal a cargo de la investigación, Héctor Barros, dijo el jueves a la prensa que Henríquez es sospechoso de haber participado "en la fase del secuestro" de Ojeda.

De acuerdo con la investigación, Henríquez salió de Chile y reingresó al país de forma irregular para integrarse a la cúpula del Tren de Aragua, una organización de origen venezolano que siembra terror en varios países con sus secuestros, extorsiones y asesinatos.

En febrero, Estados Unidos la incluyó en su lista de organizaciones terroristas.