Detienen en Costa Rica a sospechoso de asesinar a opositor nicaragüense Samcam

SAN JOSÉ, 10 feb (Reuters) - La policía de Costa Rica detuvo el martes al principal sospechoso del homicidio del opositor nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido a mediados del año pasado cerca de la capital costarricense, dijo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Samcam, general retirado y crítico del gobierno de Daniel Ortega, vivía refugiado en Costa Rica, donde fue asesinado en junio de 2025 de múltiples disparos en la puerta de su casa, un crimen cuya autoría intelectual es aún objeto de investigación, aunque grupos opositores nicaragüenses lo atribuyen a órdenes desde Managua.

"Esta persona detenida podría ser la que accionó el arma contra la víctima. Esto permite clarificar los ejecutores materiales, pero seguimos en proceso de investigación", dijo Michael Soto, director interino del OIJ. El hombre de 21 años, apellidado Carvajal, fue capturado la madrugada del martes por policías del municipio San Isidro, a unos nueve kilómetros de la casa donde Samcam recibió el ataque. El sospechoso se suma a tres personas que guardan prisión preventiva desde septiembre por planear el homicidio, según el reporte policial.

Autoridades policiales han confirmado que Samcam había reportado amenazas y admiten la posibilidad de motivaciones políticas, pero la investigación policial no tiene aún pruebas de ello, según Soto.

"Siempre la parte de la autoría intelectual es más compleja. Estamos desarrollando un tipo de análisis para tratar de clarificar quién ordenó la muerte de la persona", agregó.

La viuda de Samcam, Claudia Vargas, publicó en su perfil de Facebook que la detención es "un paso importante" en la búsqueda de la justicia. "La investigación nos llevará hasta los ejecutores intelectuales, hasta cruzar la frontera y llegar a los dictadores", dijo. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU dijo en un informe a fines de septiembre que la posibilidad de que Managua haya orquestado los asesinatos de Samcam y otros exiliados nicaragüenses "no puede descartarse (...) hasta que se realicen investigaciones exhaustivas e independientes".

El informe señala que Managua vigila a figuras de la oposición exiliadas para "castigar y silenciar a las y los disidentes dondequiera que se encuentren". Samcam fue el tercer exiliado nicaragüense asesinado en Costa Rica desde 2023, lo cual provocó temor de opositores destacados dentro de las 200.000 personas que huyeron de Nicaragua y pidieron protección costarricense tras el estallido social del 2018. Por ello, decenas de familias decidieron en los últimos meses reubicarse en otros países.

(Reporte de Álvaro Murillo; Editado por Diego Oré)