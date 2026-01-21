Detienen en Dominicana a canadiense que transportaba haitianos indocumentados

El ejército dominicano informó el miércoles del arresto de un ciudadano canadiense capturado mientras transportaba siete haitianos indocumentados en un vehículo.

Creamer Troy James enfrenta cargos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Entre los pasajeros que transportaba iban cinco hombres, una mujer y un menor de edad.

"No portaban documentación legal para permanecer en el país" y "serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el debido proceso de repatriación", informó el Ejército en un comunicado.

La detención se produjo en un puesto de control en la provincia de Santiago, a unos 200 km de Santo Domingo.

James ya había sido detenido antes por el mismo delito en noviembre tras una persecución a su vehículo en la región fronteriza de Dajabón. Llevaba entonces ocho haitianos sin papeles.

Una fuente del Ejército dijo a la AFP que "no estaba preso" pero que era posible que tuviese "presentación periódica" en los tribunales.

República Dominicana comparte con Haití la isla La Española, con 340 km de frontera.

El actual gobierno dominicano de Luis Abinader es muy popular por su lucha contra la migración irregular. Solo en 2025, las autoridades deportaron a casi 380.000 haitianos, un 37% más que el año anterior.

Haití, el país más empobrecido de América, sufre desde hace tiempo la violencia de bandas criminales, acusadas de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política.