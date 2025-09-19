Detienen en Dominicana a ruso vinculado con proyecto para difundir "desinformación política"

República Dominicana detuvo a un ciudadano ruso vinculado con un proyecto enfocado en difundir "desinformación política" y "manipulación en redes sociales" que ya ha sido investigado en Estados Unidos y Argentina, anunció este viernes el Ministerio Público.

Dmitrii Novikov, de 25 años, fue arrestado en su residencia en Bávaro, en la costa este de República Dominicana, y "dirigía", según el Ministerio Público, operaciones de "una red de ciber influencia vinculada al proyecto conocido como 'Lakhta' o 'La Compañía'".

"Dichas operaciones buscaban incidir en la opinión pública, con impactos directos tanto en la República Dominicana como en otros países de la región, entre los que figuran Argentina y su gobierno actual", dijo la fiscalía en un comunicado.

En junio, Argentina aseguró haber detectado a un grupo de espías rusos que realizaba "tareas sospechosas" en el país para promover los intereses geopolíticos de Moscú por medio de la fabricación de noticias falsas.

La fiscalía dominicana indicó que Novikov operaba desde el país para "evitar que se percibiera el origen del contenido" y que se aprovechó de colaboradores locales "bajo la apariencia de deportista de artes marciales mixtas", ocultando su nacionalidad.

Durante el operativo fueron incautadas evidencias que lo vinculan con la venta y distribución de armas de fuego.

El Ministerio Público además asegura que pudo comprobar que Novikov manejaba sus operaciones económicas a través de billeteras electrónicas con criptomonedas.

