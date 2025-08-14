Detienen en EEUU a exjefe de mexicana Pemex Treviño por corrupción ligada a Odebrecht

(Añade citas, contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ago (Reuters) - El exdirector general de Pemex Carlos Treviño fue detenido el miércoles en Estados Unidos y será deportado a México para ser juzgado por corrupción ligada al caso de la brasileña Odebrecht, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Treviño, que lideró la compañía entre 2017 y 2018, en la recta final del mandato del exmandatario Enrique Peña, fue también director de administración de la empresa entre 2016 y 2017.

“Es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años. Finalmente se encuentra (a Treviño) y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México”, dijo la presidenta el jueves en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum detalló que el exdirectivo es acusado de sobornos en el caso Odebrecht. “Lo que sí está relacionado es con una denuncia de Lozoya”, agregó, en alusión a Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera procesado por corrupción y quien a su vez ha acusado de ese delito a varios expresidentes.

Lozoya, detenido en España y extraditado a México en 2020, también declaró en el pasado que Treviño recibió más de 4 millones de pesos en sobornos.

En 2021, la Fiscalía General pidió a Interpol emitir una ficha roja para localizarlo y detenerlo en cumplimiento de una orden de aprehensión de un juez y después de que no se presentara a una audiencia de un juicio por asociación delictiva y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pemex, que arrastra una multimillonaria deuda, ha estado salpicada históricamente de sonados casos de corrupción. Esta semana, dos empresarios de Texas fueron acusados por presuntamente sobornar a funcionarios de la petrolera.