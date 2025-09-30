Detienen en Francia a hija de expresidente tunecino Ben Alí

Una de las hijas del expresidente tunecino Zine El Abdine Ben Alí, derrocado en 2011 durante las protestas de la Primavera Árabe, fue detenida en Francia a petición de Túnez, indicó este martes a AFP una fuente judicial.

Halima Ben Alí comparecerá el miércoles ante la justicia para que le comunique la solicitud de detención y decida si la encarcela o la deja en libertad condicional, a la espera de una futura decisión sobre su extradición a Túnez, según esta fuente.

Por el momento, se desconoce de qué la acusan las autoridades tunecinas.

El 14 de enero de 2011, Zine El Abidine Ben Alí huyó de su país tras 23 años en el poder como resultado de una revuelta popular desencadenada por la inmolación en diciembre de 2010 de un vendedor ambulante, exasperado por la pobreza y las humillaciones policiales.

El exlíder autócrata, que gobernó el país norteafricano entre 1987 y 2011, murió a los 83 años en 2019 y pasó los últimos años de su vida en el exilio en Arabia Saudita.

