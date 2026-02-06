Detienen en Guatemala a israelí de secta judía Lev Tahor buscado por México

Las autoridades de Guatemala detuvieron este viernes por pedido de México a un ciudadano israelí miembro de la secta judía ortodoxa Lev Tahor, investigada por abuso de menores, informaron la Policía y la Fiscalía.

Lev Tahor ha estado bajo investigación en los últimos años por casos de abuso sexual y maltrato a niños en varios países de la región, como Guatemala y Colombia.

El israelí Yoel Malka, de 37 años, fue arrestado en un operativo en el centro de Ciudad de Guatemala en el que participó la Interpol, dijo el vocero de la Policía.

Malka es reclamado en extradición por México acusado de "delincuencia organizada, trata de personas" y "matrimonio forzoso", agregó el funcionario.

Imágenes divulgadas por las fuerzas de seguridad y la Fiscalía mostraron al detenido vestido con una túnica gris oscuro, uno de los atuendos tradicionales utilizados por los hombres de la secta.

En diciembre de 2024, el gobierno guatemalteco y autoridades judiciales rescataron a 160 menores en una finca del grupo.

Además, varios de los líderes han sido capturados en este país acusados de trata, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.

A finales de 2025, Colombia expulsó a nueve miembros de la secta y rescató a 17 menores de varias nacionalidades que fueron enviados a Estados Unidos.

Lev Tahor se formó en la década de 1980 y sus miembros se establecieron en Guatemala en 2013. El grupo también ha tenido conflictos con autoridades de Canadá.