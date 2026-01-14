Detienen en México a capo del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación

Autoridades mexicanas anunciaron este martes la detención de un mando del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en la ciudad de Guadalajara (oeste), una de las sedes del Mundial de fútbol de 2026.

El CJNG, un violento grupo criminal con presencia en varias zonas del país, fue designado en febrero como "organización terrorista extranjera" junto con otros cinco carteles mexicanos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es señalado por Washington de traficar fentanilo hacia ese país.

"Atacamos sustancialmente la operación" del CJNG, aseguró en rueda de prensa Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de México, al anunciar la captura de José Gabriel "N" (los apellidos se omiten por reserva legal), a quien identificó como "jefe de plaza del grupo criminal" en la zona metropolitana de Guadalajara.

Esta urbe, capital del estado de Jalisco, es la segunda más grande de México con 5,3 millones de habitantes y albergará cuatro partidos de la Copa Mundial 2026 que coorganizan Canadá, Estados Unidos y México.

El estadio en el que se disputarán los partidos mundialistas se ubica en el municipio de Zapopan, donde militares y policías detuvieron al capo del CJNG junto con otros dos hombres, según detalló la Secretaría de Seguridad.

En Zapopan también se realizará en febrero la Serie del Caribe de béisbol, que originalmente tendría lugar en Venezuela y cambió su sede a México por las tensiones entre el país sudamericano y Estados Unidos.

Este cartel causa temor en la zona y ha dejado una estela de dolor entre su población con la desaparición de cerca de 16.000 personas desde 2006, cuando inició la ola de violencia que azota a México.

En marzo pasado, el hallazgo de una finca a unos 60 km de Guadalajara utilizada por el CJNG como centro de entrenamiento conmocionó a los mexicanos. Familiares de desaparecidos encontraron allí cientos de zapatos y prendas, así como restos óseos, que según los colectivos podrían pertenecer a víctimas de reclutamiento forzado.

La Fiscalía General reportó también la captura de Luis "N", otro cabecilla del CJNG en el estado vecino de Nayarit, "encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica" y era el "operador financiero" en la zona, según detalló Lara. Coordinaba vuelos con droga hacia pistas clandestinas en ese estado, así como a Jalisco y Zacatecas (centro).