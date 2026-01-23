Detienen en México a criminal acusado de asesinato de líder agrícola y extorsión

Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron este jueves al cabecilla de una banda criminal acusado del asesinato del líder de los productores de limón del estado de Michoacán (oeste) y responsable de extorsionar a otros agricultores de esa próspera pero convulsa región

Se trata de César Sepúlveda Arellano, alias "El Bótox", a quien el gobierno señala como autor del homicidio, en octubre pasado, del representante de los limoneros Bernardo Bravo. Este último había denunciado las agresiones del crimen contra su gremio

"Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo (...) el lamentable homicidio de Bernardo Bravo", informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum

En México, las bandas de narcotráfico han extendido sus actividades a la extorsión de empresarios, agricultores y comerciantes grandes y pequeños, que son obligados a pagar "cuotas" para realizar sus actividades

La captura de "El Bótox" fue resultado de un operativo que incluyó vigilancias aéreas y uso de herramientas tecnológicas para rastrear diversos inmuebles donde se ocultaba. Junto a él cayeron tres miembros de su banda conocida como Los Blancos de Troya, indicó el despacho de Seguridad en un comunicado

"El detenido es líder de una célula delictiva generadora de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Además, (...) mantenía el control de la venta del limón amarillo" en tres municipios del estado, agrega el boletín

Sobre Sepúlveda pesaban siete órdenes de aprehensión, cuatro de ellas por homicidio, dos por extorsión y otra más por intento de homicidio, según las autoridades

Asediado por las fuerzas de seguridad, "El Botox" grabó la semana pasada al menos dos videos que se difundieron por redes sociales en el que se deslindaba del asesinato de Bravo y exigía a Sheinbaum y Harfuch acudir a la región para conocer la situación de los limoneros

Michoacán, con costa en el Pacífico y un territorio del tamaño de Costa Rica, es sacudido desde hace décadas por la violencia del crimen organizado que en muchos casos cuenta con la complicidad de autoridades

El pasado 1 de noviembre, días después del asesinato de Bravo, el alcalde de la ciudad de Uruapan, Carlos Manzo, quien lideraba una lucha frontal contra los delincuentes, fue asesinado en plena calle durante la festividad nacional por el Día de Muertos