Detienen en México a presunto implicado en asesinato de candidato presidencial en 1994

Autoridades mexicanas detuvieron a un presunto implicado en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, un caso que sacudió al país y por el que hay una persona en la cárcel.

Fuentes judiciales dijeron este lunes a la AFP que Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente de inteligencia mexicano, fue detenido y puesto a disposición de un juez.

Según registros oficiales, la detención ocurrió el sábado en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el norte de México.

Colosio, entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado en 1994 durante un mitin en Tijuana. A la fecha se desconoce quién ordenó el crimen.

El exagente fue detenido en ese momento, aunque liberado un día después luego de que las autoridades determinaran que un hombre llamado Mario Aburto era el único asesino del candidato. Permanece en prisión hasta la fecha.

Las fuentes judiciales no confirmaron que existan nuevos indicios sobre el asesinato de Colosio, quien tenía amplias posibilidades de ganar la presidencia.

