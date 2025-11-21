Detienen en México a siete guardias de alcalde asesinado acusados del crimen

Siete guardias que se encargaban de la seguridad del alcalde mexicano Carlos Manzo, asesinado a balazos a inicios de noviembre, fueron detenidos este viernes, informó la fiscalía del estado de Michoacán (oeste).

La muerte de Manzo, quien encabezó una cruzada contra el crimen organizado en el convulso estado de Michoacán, indignó a la sociedad, generó masivas protestas antigubernamentales y el refuerzo de las fuerzas federales en la región.

La fiscalía estatal detalló que los guardias fueron detenidos por su "probable participación en el delito de homicidio calificado" del político. La dependencia añadió que investiga este crimen.

Apenas el pasado miércoles autoridades federales anunciaron la detención de Jorge Armando "N", también conocido como "El Licenciado", y señalado "como uno de los autores intelectuales" del asesinato de Manzo, quien era alcalde de la ciudad de Uruapan, en Michoacán.

Medios locales han difundido imágenes de un operativo realizado al mediodía de este viernes en Uruapan por agentes de la fiscalía local apoyados por militares y guardias federales.

El breve informe de la fiscalía, divulgado en redes sociales, añadió que los detenidos son "funcionarios públicos" y que fueron trasladados a un penal para ser presentados ante un juez.

Autoridades han señalado que los encargados de la seguridad de Manzo, que ganó popularidad por encabezar operativos contra grupos criminales, eran policías municipales.

El alcalde fue asesinado enfrente de su familia, en plena calle, en un evento público del Día de Muertos.

El asesino material fue un chico de 17 años que fue ultimado por los guardias del político.

Autoridades locales y federales han señalado que el crimen organizado estaría detrás del asesinato.

El sábado pasado, una marcha convocada por la llamada Generación Z en la que se reclamó por el asesinato de Manzo dejó más de 100 lesionados y 19 detenidos en la capital.

