Detienen en México a un presunto criminal acusado por EE. UU. de "narcoterrorismo"

Autoridades mexicanas detuvieron a un presunto criminal acusado por Estados Unidos de "narcoterrorismo" en el convulso estado de Sinaloa (noroeste), informaron este miércoles fuentes federales.

Se trata de Pedro Inzunza Noriega, señalado en mayo de "narcoterrorismo", tráfico de fentanilo y lavado de dinero por el gobierno estadounidense, en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra los cárteles.

Fuentes federales identificaron al sujeto aprehendido como segundo al mando del grupo criminal que asumió el control del otrora poderoso cártel de los Beltrán Leyva.

El hijo de Inzunza Noriega, también acusado de trasiego de fentanilo por Washington, fue abatido por militares mexicanos en noviembre en un operativo realizado en el estado de Sinaloa.

A esta célula delictiva se le relaciona con la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

El Departamento de Justicia estadounidense destacó en mayo la acusación de "narcoterrorismo" contra Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel como la primera de ese tipo dirigida contra mandos criminales relacionados con el cártel de Sinaloa.

Este grupo criminal fue designado en febrero junto con otras mafias mexicanas como "organización terrorista extranjera" por el gobierno de Trump.

Una guerra intestina entre dos de sus facciones acumula cientos de muertos desde septiembre de 2024 en el estado de Sinaloa.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, el magnate republicano ha amenazado a México con aranceles como medida de apremio para que frene el tráfico de drogas y la migración irregular hacia su país.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha logrado detener los gravámenes generalizados contra sus exportaciones y ha incrementado las detenciones y las incautaciones de narcóticos.