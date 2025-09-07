Detienen en México a vicealmirante y cuatro marinos por tráfico de combustible robado

Fuerzas de seguridad detuvieron en México a un vicealmirante y a cuatro marinos en activo, así como a empresarios vinculados con una red de tráfico de combustible robado, informaron este domingo autoridades.

Las capturas del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de otras 13 personas están relacionadas con la incautación en marzo de 10 millones de litros de diésel robado en el fronterizo estado de Tamaulipas (norte), aseguró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en rueda de prensa.

Las investigaciones vinculadas con este decomiso, "uno de los más grandes en la historia reciente", revelaron la existencia de "una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos" integrada por autoridades y empresarios, añadió Harfuch.

Entre las personas arrestadas también se hallan exfuncionarios de aduanas, indicó el secretario.

El vicealmirante Farías Laguna llegó a desempeñarse como secretario particular del jefe de Estado Mayor General de la Armada y, de acuerdo con medios mexicanos, era cercano al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

"Estos golpes de timón son necesarios para defender nuestro compromiso con la sociedad (...) por ningún motivo toleraremos la corrupción", declaró el actual secretario de Marina, Raymundo Morales, en la misma rueda de prensa.

El secretario de Seguridad detalló que la "estructura criminal" capturada utilizaba documentos apócrifos para facilitar el traslado de combustible robado con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y funcionarios.

El robo de gasolinas, conocido popularmente como "huachicoleo", se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado en México. El hidrocarburo se suele extraer de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

