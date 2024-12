Detienen en Roma rente a vehículo del papa a militantes opuestas a corridas de toros

Cuatro militantes cpntrarios a las corrids de toros fueron detenidas el domingo en Roma tras interponerse a un vehículo que transportaba al papa Françisco a gritos "¡La corrida es un pecado!", declaró en un comunicado la asociación de defensa de derechos de los animales PETA.

Imágenes video suministradas por la asociación People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) muestran a tres mujeres que saltan por encima de una barda y se arrodillan ante el Fiat blanco que transportaba al papa, y levantan pancartas.

Las fuerzas de seguridad las interceptaron, pero otra mujer detrás de la barricada esgrimía una pancarta que decía "¡La corrida es un pecado" en español, según las imágenes del video.

El incidente se produjo cuando el papa, de 87 años, se dirigía hacia la plaza de España en Roma para bendecir una estatua de la Virgen Maria situada cerca, con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción.

En un comunicado, PETA declaró que esta acción se inscribe en el marco de una campaña que "exhorta al papa a romper los lazos de la Iglesia católica con la tauromaquia y a condenar este despreciable deporte sanguinario".

Militantes anticorrida protestaron ante el vehículo del papa en una visita a Luxemburgo en septiembre, y activistas recientemente interrumpieron un servicio religioso en Roma presidido por Francisco para protestar contra esta práctica.

Mimi Bekhechi, vicepresidente de PETA para Europa, calificó de "vergüenza" el que la Iglesia siga apoyando "la muerte y la mutilación de los toros".

La tauromaquia es practicada en España, Francia, Portugal, Venezuela, México, Perú y Ecuador.

ams/ju/asm/mm/eg/mb

AFP