Detienen en Rusia al opositor Yevgueni Roizman por "desacreditar" al ejército

El opositor ruso Yevgueni Roizman, ex alcalde de Ekaterimburgo, en los Urales, y una de las últimas figuras de la oposición aún en libertad, fue detenido el miércoles acusado de "desacreditar" al ejército, informaron las agencias de noticias rusas.

Roizman, de 59 años, "fue detenido a primera hora de la mañana" en su domicilio de Ekaterimburgo, informó la agencia oficial TASS, citando a un funcionario de las fuerzas de seguridad locales.

"Se abrió una investigación contra él por desacreditar al ejército ruso", un delito castigado con hasta 10 años de prisión, dijo la misma fuente.

Una docena de policías llegaron al domicilio del opositor por la mañana, según un vídeo publicado por el canal Mash en Telegram.

La policía impidió al abogado de Roizman, Vladislav Idamjapov, ingresar al domicilio de su cliente, donde se estaba llevando a cabo un registro, informó TASS.

"Esto es una violación del derecho a la defensa", dijo Idamjapov, citado por TASS.

Roizman declaró a los periodistas desde la ventana de su domicilio que la investigación por "desacreditación" del ejército se había iniciado en Moscú.

Por lo tanto Roizman, alcalde de Ekaterimburgo de 2013 a 2018, podría ser trasladado a Moscú.

La investigación fue abierta después de que Roizman publicara en su canal YouTube un video que denunciaba la ofensiva rusa en Ucrania, indicó una fuente policial citada por TASS.

Hasta ahora, Roizman había sido multado en tres ocasiones por oponerse a la ofensiva en Ucrania.

"Entiendo que pueden detenerme", dijo Roizman a la AFP a finales de julio.

"No me hago ilusiones, no tengo miedo", agregó.

Laminada por anteriores oleadas de represión, la oposición rusa sufrió el golpe de gracia con el inicio de la ofensiva en Ucrania.

Los últimos grandes críticos de Vladimir Putin han emigrado o han sido encarcelados.

Recientemente, Ilia Yashin y Vladimir Kara-Murza, dos opositores que permanecieron en Rusia, fueron encarcelados por denunciar el conflicto.

Se enfrentan a diez años de prisión. Antes, la oposición ya había sido devastada por el encarcelamiento en enero de 2021 de su principal figura, Alexéi Navalni.

bur/emd/zm/mas