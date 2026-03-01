Detienen en Venezuela a exbasquetbolista que ocupó cargos en el gobierno de Maduro

El exbasquetbolista y mediático político afín al gobierno venezolano Alexander 'Mimou' Vargas fue detenido por la policía por motivos desconocidos, confirmó a la AFP este domingo una fuente vinculada con el caso

Vargas, de 56 años, ocupó varios cargos en la administración de Nicolás Maduro. El 20 de febrero dejó de estar a la cabeza de la Fundación Movimiento por la Paz, adscrita a la presidencia

La presidenta interina Delcy Rodríguez ha cambiado diversas figuras del gobierno venezolano, que encabeza tras la captura de Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero

Una foto difundida por medios locales muestra su detención en un gimnasio de Caracas. Aparece con las manos esposadas a su espalda y camina mientras es escoltado por un hombre con ropa de civil

Se desconocen los motivos y si se trata de un procedimiento puntual o será encarcelado

El exdeportista se describe en sus redes sociales como presidente de Frontinos del Táchira, un equipo de baloncesto cercano a la frontera con Colombia fundado hace apenas dos años

También fue previamente diputado por el gobernante Partido Socialista de Venezuela (Psuv), presidente de la Fundación Movimiento por la Paz y viceministro en las carteras de Despacho de la Presidencia y de Deporte

Aparecía con frecuencia en actos políticos de Maduro y participaba activamente en iniciativas deportivas. No perdía oportunidad de mostrar sus actividades en redes sociales y declarar para medios afines al gobierno

Fue el principal promotor de las "motopiruetas", una actividad que consiste en hacer acrobacias a bordo de motocicletas que se ganó muchos detractores por las potenciales lesiones y accidentes viales que puede ocasionar. Incluso consignó un proyecto de ley para su regulación como deporte oficial

Visitaba regularmente comunidades vulnerables para inaugurar espacios y donar materiales deportivos en nombre del Gobierno

Como basquetbolista fue un alero conocido por defender los colores del capitalino Cocodrilos de Caracas desde 1988 hasta 2005 en 749 juegos, récord de la institución. Fue internacional con Venezuela y disputó el Campeonato FIBA Américas en 1999