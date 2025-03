Detienen en Virginia a presunto líder de la pandilla callejera MS-13 en la Costa Este

MANASSAS, Virginia, EE.UU. (AP) — El presunto líder de la violenta pandilla MS-13 en la costa este de Estados Unidos fue arrestado en Virginia, anunció el jueves la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

La procuradora elogió el arresto en la madrugada del hombre de 24 años, originario de El Salvador y descrito como uno de los tres principales líderes de la MS-13 en Estados Unidos, como una gran victoria en el esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump por tomar medidas enérgicas contra una pandilla conocida por su brutal violencia y extorsión.

Henrry Josue Villatoro Santos fue detenido en el norte de Virginia por una orden administrativa de inmigración pendiente, según documentos judiciales, y fue acusado de posesión ilegal de armas debido a que los agentes encontraron varias armas de fuego al registrar su casa. Bondi dijo que el acusado vivía ilegalmente en Estados Unidos.

No se menciona un abogado para él en el expediente judicial. Hasta el momento, no se han podido encontrar números telefónicos de familiares en los registros públicos.

La administración promovió el arresto como parte de su esfuerzo por cumplir las promesas de campaña de acabar con la inmigración ilegal y eliminar las pandillas. La pandilla MS-13, o Mara Salvatrucha, fue una de las ocho organizaciones criminales latinoamericanas declaradas organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno de Trump el mes pasado.

“Queremos hacer que nuestras calles sean más seguras”, dijo Bondi a los periodistas. “Queremos que nuestras escuelas sean más seguras. Queremos que sus vecindarios sean más seguros. Este tipo vivía en un vecindario cerca de ustedes, ya no”.

En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo, refiriéndose al arresto, que era “un buen día para nuestro país”.

En la última década, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su enfoque en la MS-13, que se originó como una pandilla de vecindario en Los Ángeles, pero creció hasta convertirse en una organización delictiva transnacional con sede en El Salvador. Tiene miembros en Honduras, Guatemala y México, así como miles de miembros en todo Estados Unidos con numerosas ramas o “clicas”.

Los asesinatos en 2016 de dos chicas de secundaria, que fueron atacadas y golpeadas hasta morir mientras caminaban por su vecindario en Long Island, Nueva York, centraron la atención nacional en la pandilla. Nisa Mickens, de 15 años, y Kayla Cuevas, de 16, amigas y compañeras en la Escuela Secundaria Brentwood, fueron asesinadas con un machete y un bate de béisbol por un grupo de jóvenes y adolescentes que las acechaban desde un automóvil. En los meses siguientes se produjeron más asesinatos.

Trump atribuye la violencia y el crecimiento de las pandillas a políticas de inmigración laxas. En su primer mandato, prometió una lucha total contra la MS-13, diciendo que “desmantelaría, diezmaría y erradicaría” a la pandilla.

El periodista de The Associated Press Aamer Madhani en Washington contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.