Detonación en fábrica de explosivos deja nueve desaparecidos en sur de Brasil

Una fuerte detonación accidental en una fábrica de materiales explosivos en el sur de Brasil dejó el martes nueve personas desaparecidas, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió sobre las 06:00 locales en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná.

Imágenes divulgadas por los bomberos de Paraná tras controlar el incendio mostraban un enorme terreno con escombros.

Seis hombres y tres mujeres se encuentran desaparecidos, según la portavoz de los bomberos, Luisana Guimaraes.

Efectivos de las fuerzas de seguridad ayudados por perros trabajan en la búsqueda de las víctimas.

Además, varias personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales cercanos.

"El área de la explosión quedó muy destruida. Tenemos en un radio de aproximadamente 1,5 km casas que fueron impactadas, con vidrios rotos, estructuras afectadas, una onda expansiva enorme", explicó la portavoz.

Directivos de la firma Enaex Brasil, a la que pertenece la planta, dijeron en rueda de prensa que las causas del accidente están siendo investigadas.

La empresa ejecuta un plan de contingencia de atención psicológica a las víctimas y sus familiares, agregaron.

Según las autoridades, habitantes de varias localidades cercanas escucharon la detonación.