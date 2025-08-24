Detrás de la represión a migrantes y la delincuencia

Un movimiento que resultó ser solo el comienzo de la dura política de inmigración que está tomando forma en el Trump 2.0.

Y ahora Stephen Miller, un halcón conocido por sus posiciones ultraconservadoras, está detrás de otra batalla del presidente: la lucha contra el crimen en las grandes ciudades.

La represión en Washington, con la militarización de la policía, es su último proyecto: Miller lo planeó durante un tiempo y el objetivo es que la operación se extienda a otras ciudades demócratas, desde Chicago hasta San Francisco.

Figura clave en la órbita de Trump, Miller, como vicejefe de gabinete, tiene un papel en todas las decisiones más importantes, sobre todo en política interna.

"Es el centro de gravedad del 85% de la Casa Blanca. Si no está involucrado, no es una decisión crucial", dijo una fuente de la administración, explicando cómo para Miller "el crimen es primo de la inmigración" y debe abordarse con la misma mano dura para "recuperar el país destruido por los progresistas".

Sus formas de comunicación ásperas y agresivas, así como su retórica, lo convirtieron en el rostro del movimiento MAGA más extremo.

En los últimos días, al visitar la estación de Washington, Miller calificó a los manifestantes que lo abuchearon como "comunistas" y "estúpidos ancianos hippies blancos que deben volver a casa a hacer una siesta, ya que tienen más de 90 años".

Junto a Trump durante los últimos diez años de su carrera política, Miller está en el centro de la estrategia adoptada por el presidente para recuperar la Casa Blanca en 2024.

Su idea de vincular la inmigración con la lucha contra el crimen resultó ganadora en las urnas y sigue teniendo éxito entre los republicanos, recibiendo la aprobación del presidente, que la utiliza para fortalecerse de cara a las elecciones de medio término.

Ya durante los primeros cuatro años de Trump, Miller había emergido entre el personal del presidente.

Su voz conservadora se volvió aún más importante con la salida de Steven Bannon, el controvertido exestratega de la Casa Blanca.

Su frase más célebre y chocante del primer discurso de investidura del magnate: Miller es, de hecho, el autor de aquella "carnicería americana" que Trump denunció al jurar.

Una "carnicería" que, según los críticos, es real para los migrantes objeto de deportación y que corre el riesgo de convertirse en realidad también para las ciudades estadounidenses asediadas por los militares. (ANSA).