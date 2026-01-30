Deuda bruta de Brasil aumenta menos de lo previsto en 2025

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 30 ene (Reuters) - La deuda bruta de Brasil aumentó en 2025, impulsada principalmente por los gastos por intereses, pero el incremento de 2,4 puntos porcentuales fue menor de lo que esperaban los economistas, según datos del banco central publicados el viernes.

La deuda bruta del país alcanzó los 10 billones de reales (US$1,9 billones) en diciembre, lo que equivale al 78,7% del Producto Interno Bruto, frente al 76,3% del año anterior, pero menos que el 79,5% previsto en una encuesta de Reuters.

La ratio de deuda bruta de Brasil es superior a la de muchas economías de mercados emergentes y ha aumentado desde finales de 2022, debido en gran medida a las elevadas tasas de interés que determinan el costo de financiación de casi la mitad de la deuda pública del país.

El banco central ha mantenido su tasa de referencia sin cambios en el 15% desde julio, el nivel más alto en casi dos décadas, en su intento por devolver la inflación a su objetivo del 3%.

Las medidas de estímulo fiscal y el aumento del gasto público bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo en 2023, han provocado el escepticismo del mercado sobre la posibilidad de alcanzar ese objetivo.

Los gastos por intereses en 2025 representaron el 7,91% del PIB, frente al 8,07% en 2024, pero siguen suponiendo una carga significativa.

El sector público registró un déficit primario del 0,43% del PIB para el año, ligeramente superior al déficit del 0,40% de 2024.

(US$1 = 5,1967 reales) (Reporte de Marcela Ayres. Editado en español por Javier Leira)