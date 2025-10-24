Deuda de mexicana Pemex con proveedores ha bajado a la mitad, dice director general

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - El director general de la petrolera estatal mexicana Pemex, Víctor Rodríguez, dijo el viernes que la deuda de la empresa con sus proveedores se ha reducido a la mitad desde la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum y que a septiembre se les han pagado 300.000 millones de pesos (US$16.300 millones).

La deuda de Pemex con sus proveedores rondaba los US$23.000 millones hasta el segundo trimestre y la financiera se ubicaba en 99.000 millones de dólares.

(1 dólar = 18,3694 pesos mexicanos) (Reporte de Adriana Barrera; Editado por Raúl Cortés Fernández)