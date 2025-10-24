Deuda de Pemex con proveedores ha bajado a la mitad desde 2024
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - El director general de la petrolera estatal mexicana Pemex, Víctor Rodríguez, dijo el viernes que la deuda de la empresa con sus proveedores se ha reducido a la mitad desde la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum hace un año.
El funcionario dijo que a septiembre se les ha pagado 300.000 millones de pesos (unos US$16.300 millones) y que se ha utilizado un vehículo financiero de reciente creación, que involucra a la banca de desarrollo y comercial con respaldo de una garantía del gobierno federal, para el pago de los adeudos.
"Hemos pagado en tiempo y forma la deuda financiera que nos fue heredada, los adeudos con proveedores se han reducido a la mitad", dijo Rodríguez en una comparecencia ante diputados.
"Todos (los adeudos) los vamos a pagar", subrayó.
La deuda de Pemex con sus proveedores, que ha llegado a afectar las operaciones de la empresa, rondaba los 23.000 millones de dólares hasta el segundo trimestre y la financiera se ubicaba en 99.000 millones de dólares. Pemex presentará sus resultados financieros del tercer trimestre el lunes.
El gobierno mexicano ha apoyado a Pemex con
inyecciones de capital y reducciones de deuda
desde hace años como una forma para fortalecer sus alicaídas finanzas. Recientemente, la petrolera llevó a cabo una operación de recompra de bonos.
(1 dólar = 18,3694 pesos mexicanos)
(Reporte de Adriana Barrera; Editado por Raúl Cortés y Diego Oré)
Otras noticias de México
- 1
María del Carmen Avilés rompe el silencio: su vida junto al rey del chimento, los enemigos y la ausencia de “herederos”
- 2
¿Vuelve el “Zar del Juego”? Cristóbal López quiere recuperar sus acciones en Casino Club e Inverclub
- 3
Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico
- 4
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora