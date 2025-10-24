LA NACION

Deuda de Pemex con proveedores ha bajado a la mitad desde 2024

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - El director general de la petrolera estatal mexicana Pemex, Víctor Rodríguez, dijo el viernes que la deuda de la empresa con sus proveedores se ha reducido a la mitad desde la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum hace un año.

El funcionario dijo que a septiembre se les ha pagado 300.000 millones de pesos (unos US$16.300 millones) y que se ha utilizado un vehículo financiero de reciente creación, que involucra a la banca de desarrollo y comercial con respaldo de una garantía del gobierno federal, para el pago de los adeudos.

"Hemos pagado en tiempo y forma la deuda financiera que nos fue heredada, los adeudos con proveedores se han reducido a la mitad", dijo Rodríguez en una comparecencia ante diputados.

"Todos (los adeudos) los vamos a pagar", subrayó.

La deuda de Pemex con sus proveedores, que ha llegado a afectar las operaciones de la empresa, rondaba los 23.000 millones de dólares hasta el segundo trimestre y la financiera se ubicaba en 99.000 millones de dólares. Pemex presentará sus resultados financieros del tercer trimestre el lunes.

El gobierno mexicano ha apoyado a Pemex con

inyecciones de capital y reducciones de deuda

desde hace años como una forma para fortalecer sus alicaídas finanzas. Recientemente, la petrolera llevó a cabo una operación de recompra de bonos.

(1 dólar = 18,3694 pesos mexicanos)

(Reporte de Adriana Barrera; Editado por Raúl Cortés y Diego Oré)

