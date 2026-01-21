Deuda financiera de venezolana Pdvsa sube ligeramente a US$ 34.582 millones en 2025: estatal petrolera

CARACAS, 21 ene (Reuters) - La deuda financiera consolidada de Pdvsa subió a US$34.582 millones al cierre de 2025 frente al año inmediatamente anterior, según un balance de la empresa estatal publicado el miércoles en la prensa oficial.

En 2024, la deuda fue de US$34.459 millones de Pdvsa y sus filiales, según el balance publicado en el diario oficialista Correo del Orinoco.

La mayor parte de la deuda remanente o saldo de deuda provino de un repunte en los bonos de Pdvsa casa matriz que en el 2024 fue de US$26.915 millones a US$26.999 millones el año pasado, también certificados de inversión y préstamos, mientras que su filial estadounidense PDV Holding terminó el año con una deuda de US$3.676 millones en 2025, sin cambios respecto al año anterior. (Redacción Reuters)