Deuda mundial toca un pico de casi US$338 billones, según el IIF

Por Canan Sevgili

LONDRES, 25 sep (Reuters) - La deuda mundial alcanzó la cifra récord de US$337,7 billones a fines del segundo trimestre, impulsada por el alivio de las condiciones financieras mundiales, la debilidad del dólar y una postura más expansiva de los principales bancos centrales, mostró el jueves un informe trimestral.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), un grupo comercial de servicios financieros, señaló que la deuda mundial aumentó en más de US$21 billones en el primer semestre del año, hasta alcanzar los US$337,7 billones.

China, Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón registraron los mayores aumentos en los niveles de deuda en términos de dólares, aunque parte de ello se debió a la depreciación del billete verde, según el IIF. La divisa estadounidense se ha debilitado un 9,75% desde principios de año frente a una cesta de sus principales socios comerciales.

"La magnitud de este aumento fue comparable a la registrada en el segundo semestre de 2020, cuando las respuestas monetarias relacionadas con la pandemia provocaron un incremento sin precedentes de la deuda mundial", señaló el IIF en su Monitor de Deuda Global.

En cuanto a la relación entre deuda y Producto Interno Bruto -un indicador de la capacidad de reembolsar la deuda en comparación con lo que se produce-, Canadá, China, Arabia Saudita y Polonia registraron las alzas más pronunciadas. Según el informe, la relación disminuyó en Irlanda, Japón y Noruega.

En conjunto, el ratio deuda/producción mundial siguió bajando lentamente, situándose justo por encima del 324%. Sin embargo, en los mercados emergentes alcanzó el 242,4%, un nuevo récord tras la revisión a la baja del último informe de mayo.

La deuda total de los mercados emergentes aumentó en US$3,4 billones en el segundo trimestre, hasta una cifra récord de más de US$109 billones. Los mercados emergentes se enfrentan a una cifra récord de casi US$3,2 billones en amortizaciones de bonos y préstamos en lo que queda de 2025, según el IIF.

El informe también destacó la preocupación por el pasivo estadounidense, señalando que el endeudamiento a corto plazo representa actualmente alrededor del 20% de la obligación pública total y cerca el 80% de la emisión del Tesoro.

(Editado en español por Carlos Serrano)