Deuda pública cerró 2024 en el 101,8% del PBI y recorta en 3,4 puntos la brecha con la eurozona

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La ratio de deuda en España cerró 2024 en el 101,8% del PBI, siendo superior a la media del conjunto de la zona del euro (87,4% del PBI), pero la brecha se redujo 3,4 puntos porcentuales, según un análisis publicado este lunes por el Banco de España. En 2024, la ratio de deuda sobre el PBI de las Administraciones Públicas españolas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) continuó con el descenso iniciado en 2021, después del fuerte incremento que experimentó en 2020 por los efectos de la pandemia. La ratio de deuda se situó en el 101,8% del PBI a final de 2024, frente al 105,1% y el 109,5% registrados en 2023 y 2022, respectivamente, y su saldo alcanzó los 1,620 billones de euros. Según se desgrana en el estudio del Banco de España titulado 'La evolución de la deuda pública en España en 2024', la reducción de la ratio en 3,3 puntos porcentuales en 2024 se debió fundamentalmente al crecimiento económico. Según el análisis del Banco de España, la aportación del crecimiento del PBI nominal redujo la ratio en 6,2 puntos del PBI (frente a los 9,1 puntos el año anterior). Esto contrasta con el comportamiento observado en el conjunto de la zona del euro, donde dicha ratio aumentó ligeramente (0,1 pp) en 2024, hasta el 87,4% del PBI (87,3% en 2023). Entre las principales economías se observaron resultados heterogéneos, con una reducción de la ratio de 0,4 puntos en Alemania y un aumento de 3,2 puntos y 0,7 puntos en Francia e Italia, respectivamente. Alemania alcanzó una relación deuda/PBI del 62,5%; Francia, del 113%; y la ratio de Italia se situó en el 135,3%. VIDA MEDIA DE LA DEUDA SE SITUÓ EN 8 AÑOS En cuanto a la estructura por plazos, el saldo de deuda a largo plazo de las Administraciones españolas representó en 2024 un 94,4% del total, del cual el 84,6% correspondió a deuda materializada en valores representativos de deuda a largo plazo, mientras que los préstamos a más de un año supusieron un 9,8%. La vida media de la deuda se situó en 8 años, cifra similar a la observada en otros países europeos: en el conjunto de la zona del euro alcanzó los 8,9 años, en Alemania y Francia, los 8,5 años, mientras que en Italia fue de 8 años. Respecto a las tenencias de deuda, cabe señalar que en 2024 la participación de los no residentes subió ligeramente, con un 44,9% del total (aumento de 2,2 puntos respecto a 2023), mientras que en la zona del euro y en los principales países europeos se observó un incremento más acusado de las tenencias de no residentes. DEUDA A MENOS DE UN AÑO FUE INFERIOR A LA DE LA ZONA EURO De su lado, la deuda con plazo residual inferior a un año, entendida como aquella que vence dentro de un período menor de 12 meses, representó el 13,9% del total de la deuda al final de 2024. De este porcentaje, el 12,4% estaba materializado en valores representativos de deuda y el 1,5% restante, en préstamos, efectivo y depósitos. En cuanto a la comparativa internacional, en España el porcentaje de deuda que vence antes de un año fue ligeramente inferior al registrado en la zona del euro (16,6%) y también se situó por debajo del 17,8%, el 16,5% y el 19,7% alcanzados en Alemania, Francia e Italia, respectivamente. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EL SUBSECTOR MÁS ENDEUDADO El subsector más endeudado es la Administración Central, con un 93,6% del PBI en 2024, 2,2 puntos por debajo del nivel de 2023. Si se tiene en cuenta la financiación concedida por este subsector a otras Administraciones, principalmente a las comunidades autónomas y a las Administraciones de la Seguridad Social, el porcentaje de la deuda de la Administración Central que no se ha destinado a financiar otros subsectores se redujo en 2024 en 2,4 puntos, hasta el 72%. Por su parte, el endeudamiento de las Administraciones de la Seguridad Social se situó en el 7,9% del PBI, nivel ligeramente superior al de 2023 (7,8%), y se materializó casi totalmente en préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social. El conjunto de las comunidades disminuyó su ratio de deuda en 0,6 puntos en 2024, hasta el 21,1% del PBI. Al desglosar por comunidades, las que registran mayores ratios de deuda respecto a su PBI regional son la Comunidad Valenciana, con un 40,7%, la Región de Murcia, con un 31,5%, Cataluña, con un 29,7%, y Castilla-La Mancha, con un 29%. Por otro lado, las comunidades que presentan una ratio sobre PBI regional por debajo del umbral del 13%, establecido en la ley, son la Comunidad Foral de Navarra, Canarias, País Vasco y Madrid, con el 10,3%, el 11,4%, el 11,6% y el 12%, respectivamente. Por su parte, las corporaciones locales redujeron su ratio de deuda en 2024 en 0,1 puntos del PBI, hasta el 1,4%, por debajo del umbral del 3% establecido en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

