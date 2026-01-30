Deuda pública de Chile cerró 2025 en 41,7% del PIB: ministro de Hacienda

Por Fabián Andrés Cambero

SANTIAGO, 30 ene (Reuters) - Chile cerró el 2025 con la deuda pública en un 41,7% del PIB, dijo el viernes el ministro de Hacienda Nicolás Grau al entregar cálculos preliminares.

El funcionario agregó que el país sudamericano cerró el año pasado con un déficit fiscal efectivo de 2,8% del PIB.

Ambas cifras como porcentaje del PIB son similares a las del año anterior, dijo el ministro, aunque el déficit efectivo es mayor a lo que habían presupuestado.

"Este déficit efectivo mayor que el esperado se debe exclusivamente a la dinámica de los ingresos y en particular a la dinámica de los ingresos del último trimestre del año 2025", señaló.

El ministro destacó que "por primera vez en prácticamente 20 años, 18 años, para ser precisos, la deuda pública se frenó, se frenó su crecimiento".

El gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric terminará en marzo, cuando asumirá el mando el derechista José Antonio Kast.

Según Grau, los ingresos tributarios no mineros de Chile cerraron su peor año desde 2014, sin incluir la pandemia, y el ministro dijo que en febrero decretarán una reducción de gastos por 800.000 millones de pesos, unos US$925.000.

Chile es el mayor productor global de cobre, que es su principal exportación.

(Reporte de Fabián Andrés Cambero, escrito por Natalia Ramos)