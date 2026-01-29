Deutsche Bank anuncia el mayor beneficio anual en casi dos décadas tras registro policial

Por Tom Sims y Matthias Inverardi

FRÁNCFORT, 29 ene (Reuters) - El Deutsche Bank registró el jueves su mayor beneficio anual desde 2007 tras un cuarto trimestre mejor de lo esperado, un día después de que la policía registrara el banco en una supuesta investigación por blanqueo de capitales

La mayor entidad crediticia de Alemania registró un beneficio neto atribuible a los accionistas de 6.120 millones de euros (US$7.300 millones) en 2025, gracias a la solidez de su banco de inversión global

Esta cifra supera los 2.700 millones de euros del año anterior y supera ligeramente las expectativas de los analistas, que apuntaban a casi 6.000 millones de euros

El mayor beneficio desde 2007, y el sexto año consecutivo en números negros, es un hito muy positivo para el banco tras una década turbulenta en la que se registraron grandes pérdidas y los reguladores temían que el banco estuviera al borde del abismo

El ejercicio 2025 también cierra un plan financiero de tres años en el que Deutsche Bank se comprometió a alcanzar un objetivo de beneficios clave —el denominado rendimiento del capital tangible— de más del 10%, y lo cumplió

El banco trabaja ahora para alcanzar un nuevo objetivo del 13% para 2028, que los analistas consideran que podría no alcanzar

"Esto nos proporciona la base más sólida posible para la siguiente fase de nuestra estrategia", dijo Christian Sewing, director ejecutivo de Deutsche Bank

REGISTROS

Los resultados se vieron empañados por los registros realizados esta semana por la fiscalía, que pusieron de relieve un problema recurrente en Deutsche Bank durante la última década: fallos en materia de blanqueo de capitales que han dado lugar a multas cuantiosas, investigaciones por parte de los reguladores y redadas policiales

La fiscalía de Fráncfort dijo que estaba investigando a personas y empleados del banco aún no identificados. Dos personas con conocimiento del asunto dijeron a Reuters que el caso se refería a transacciones realizadas entre 2013 y 2018. Deutsche afirmó que estaba cooperando

En el último trimestre del año, el beneficio neto fue de 1.300 millones de euros, frente a los 106 millones de euros del año anterior. Superó las expectativas de los analistas, que esperaban un beneficio de alrededor de 1.120 millones de euros

El banco también dijo que había autorizado 1.000 millones de euros en recompras. Para 2026, el banco espera que los ingresos crezcan hasta alrededor de 33.000 millones de euros, frente a los 32.100 millones de euros actuales

El banco de inversión de Deutsche, que opera desde Sídney hasta Nueva York, siguió siendo la mayor fuente de ingresos del trimestre, con un aumento del 5% en los ingresos, lo que se ajusta aproximadamente a las expectativas

Dentro del banco de inversión, los ingresos del negocio de renta fija y divisas, uno de los más importantes del banco, aumentaron un 7% y superaron las expectativas de un aumento del 4%. Los ingresos del mismo negocio aumentaron un 7% en JPMorgan y un 12% en Goldman

Los ingresos de las otras dos grandes divisiones de Deutsche fueron más moderados

Los ingresos de la división minorista aumentaron un 3%, ligeramente por debajo de las expectativas de un aumento del 3,9%. La banca corporativa registró una caída del 2% en los ingresos, mientras que los analistas habían pronosticado una caída de alrededor del 1%

La agencia de calificación S&P dijo en un informe la semana pasada que los beneficios de los bancos alemanes seguirán mejorando más allá de 2025, en parte gracias al aumento de los préstamos respaldados por los planes de gasto público en infraestructura y defensa. En diciembre, la agencia elevó la perspectiva de Deutsche a positiva

(1 dólar = 0,8345 euros)

(Información de Tom Sims; edición de Thomas Seythal y Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)