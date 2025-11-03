Deutsche Bank España lanza su programa 'Premium DB' para clientes con ahorros a partir de 50.000 euros

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - Deutsche Bank España ha lanzado 'Premium DB', su programa de banca personal dirigido a clientes de rentas "medias y altas" con una capacidad de ahorro o inversión a partir de 50.000 euros y hasta 500.000 euros, según ha informado en un comunicado este lunes. Así, gracias a dicho programa, la entidad prevé un crecimiento del 10% anual en este segmento de clientes durante los próximos cinco años. El responsable de Premium Bank de Deutsche Bank España, Juan Manuel Salcedo, ha explicado durante un encuentro informativo que este producto está "especialmente diseñado para un cliente exigente que ha construido su patrimonio personal a lo largo de los años y tiene ya una determinada capacidad de ahorro e inversión". "Este cliente encuentra en Deutsche Bank no solo una oferta de productos y servicios bancarios competitiva sino también un asesoramiento personalizado en materia de inversión a partir de 50.000 euros", ha añadido. REMUNERACIÓN 1% POR ENCIMA DE LOS TIPOS OFICIALES En concreto, 'Premium DB' engloba una oferta de servicios que se agrupan en tres categorías: productos bancarios y de financiación; asesoramiento en inversión; y servicios Premium. Dentro de la categoría productos bancarios y de financiación, el responsable de tal sección en la firma, Fernando Camacho, ha comentado que su oferta transaccional "es de lo más completa y de las mejores del mercado para los clientes ahorradores". "La cuenta Más DB cuenta con una gran aceptación", ha señalado, apuntando que además tienen "un depósito que remunera un 1% por encima de los tipos oficiales actuales, mejoran su oferta en productos de crédito, seguros y lanzan la tarjeta 'Premium' que ofrece ventajas exclusivas". Entrando al detalle, el banco ha relatado que el mencionado programa incluye la 'Cuenta Más DB' destinada a nóminas a partir de 2.000 euros mensuales que bonifica con hasta 500 euros brutos (405 netos) a nuevos clientes y ofrece una remuneración al 1,5% TAE para saldos de entre 10.000 y 150.000 euros. ACCESO PREFERENTE A DEPÓSITOS Asimismo, 'Premium DB' cuenta con acceso preferente a depósitos, siendo el 'Depósito Confianza' "uno de los más competitivos del mercado al ofrecer una rentabilidad de hasta un 3% TAE a un año", llegando a remunerar por encima de los tipos de interés establecidos por el Banco Central Europeo. Igualmente, dicho producto incluye "hipotecas y préstamos con precios mejorados" como el 'Préstamo Mejora DB' con un TIN del 5,49% los seis primeros meses; y la 'Hipoteca Variable', durante el primer año a un tipo al 1,99% TIN, con un diferencial mínimo del 0,65% sobre el Euríbor transcurrido el primer año. Deutsche Bank ha destacado que además de bonificaciones en diferentes tipos de seguros, el servicio da acceso a la 'Tarjeta Premium' con Mastercard, cuya contratación da acceso a salas VIP y Fast Track en aeropuertos de todo el mundo, "experiencias privadas, eventos exclusivos, acceso al 'Club de Descuentos DB' o un 'Pack de seguros premium' orientado a viajes y compras, incluyendo protección frente al fraude". ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN PERSONALIZADO Asimismo, los clientes de Premium DB tendrán a su disposición "todo el alcance, conocimiento y la experiencia de una entidad global y su visión propia a través del director de inversiones (CIO por sus siglas en inglés)". En este sentido, la responsable de soluciones de inversión de la empresa, Marta González, ha recalcado que este producto "pone a disposición de los clientes un asesoramiento de inversión personalizado, una ventaja diferencial que normalmente no está al alcance del segmento de rentas medias-altas". Así, los clientes 'Premium' tendrán acceso en materia de inversión a carteras 'Core-Satellite', para patrimonios superiores a 50.000 euros, que se construyen a partir de un núcleo (core) de inversión basado en la visión del CIO global de Deutsche Bank y que se complementa con estrategias satélite, según las necesidades personales de cada cliente. Igualmente, para patrimonios superiores a 300.000 euros, contarán con gestión delegada de carteras (DPM). También tendrán la posibilidad de acceder a "bonificaciones exclusivas" para dinero nuevo a fondos DPM (0,75% TAE y permanencia de cuatro años); traspasos de depósitos a fondos DPM (0,6% y permanencia de tres años) o nuevos planes de pensiones (hasta un 6% y permanencia de 8 años). Premium DB incluye asimismo un pack de 'Servicios Premium' entre los que destaca una "atención preferencial por teléfono y en oficina para este segmento de clientes; un gestor personal en su oficina o a través de la oficina digital (para aquellos clientes cuya operativa bancaria sea mayoritariamente a través de canales digitales); además de acceso a eventos exclusivos con el equipo experto de analistas y formaciones sobre temas relevantes y de actualidad, al igual que informes periódicos sobre sus posiciones y otros temas de interés".