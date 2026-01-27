Deutsche Bank prevé que el oro alcance los US$6.000 la onza en 2026

27 ene (Reuters) - Deutsche Bank dijo el martes que el precio del oro podría subir hasta US$6.000 la onza en 2026, mientras que Citi elevó su previsión a corto plazo para la plata hasta US$150 la onza.

El oro al contado marcó el lunes un máximo histórico por encima de los US$5.100 la onza, ya que la incertidumbre geopolítica y económica hizo que los inversores acudieran en masa al activo considerado como un refugio seguro.

"En escenarios alternativos, un precio de US$6.900 la onza estaría de hecho más en línea con el rendimiento superior de los dos últimos años", dijo Deutsche Bank.

Los analistas de Societe Generale también prevén que el oro alcance los US$6.000 la onza a finales de este año, aunque advierten que esta previsión puede ser conservadora, con margen para nuevas subidas. Morgan Stanley dijo el lunes que el rally podría continuar, destacando un objetivo alcista de US$5.700.

Los precios del oro han subido más de un 17% en lo que va de 2026, tras las ganancias del 64% del año pasado, impulsados también por las fuertes compras de los bancos centrales, las entradas en fondos cotizados en bolsa y las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.

Goldman Sachs, en una nota, dijo que sigue viendo un riesgo alcista significativo para su previsión de oro de US$5.400 por onza en diciembre de 2026.

En otros metales preciosos, Deutsche Bank dijo que una eventual moderación en la relación oro-plata aún podría apuntalar las ganancias en los precios de la plata, incluso si el diferencial se reduce más gradualmente.

El banco añadió que es probable que la demanda de China haya apoyado los precios de los metales del grupo del platino, reforzando los fundamentos que actualmente favorecen al platino frente al paladio.

La plata al contado alcanzó un máximo histórico de US$117,69 la onza, mientras que el platino alcanzó el lunes un máximo histórico de US$2.918,80.

Citi se mantiene tácticamente alcista y ha elevado su precio objetivo para los próximos tres meses de US$100 a US$150.

"Esperamos que los factores alcistas se mantengan intactos a muy corto plazo, apoyando una fuerte demanda de inversión/especulación y probablemente conduciendo a una mayor restricción física en los principales centros de comercio fuera de Estados Unidos", añadió Citi.

Por su parte, Goldman Sachs dijo que espera que persistan las oscilaciones extremas de los precios de la plata, en ambas direcciones, y aconsejó cautela a los clientes con aversión a la volatilidad. (Reporte de Pablo Sinha y Sarah Qureshi en Bengaluru; Edición de Louise Heavens, Shailesh Kuber y Paul Simao; Editado en Español por Ricardo Figueroa)