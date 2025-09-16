Deutsche Bank reanuda Sabadell con "mantener" por la distribución de capital y la mejora de perspectivas

Deutsche Bank reanuda la cobertura de Sabadell con "mantener" y precio objetivo de 3,30 euros, citando los sólidos mensajes del banco español sobre distribución de capital y una mejora de las perspectivas a medio plazo, mientras se enfrenta a uno de su rival BBVA

** A pesar de la fuerte correlación con las acciones de BBVA desde que se lanzó la oferta hace 16 meses, el bróker dice que parece que la brecha negativa del 10% con respecto a la oferta de BBVA está justificada ** "Creemos que para que la oferta de BBVA tenga éxito, tendría que aumentar el precio de la oferta, especialmente teniendo en cuenta que el dividendo extraordinario de 2500 millones de euros de la venta de TSB podría aumentar el atractivo de mantener las acciones de Sabadell durante algún tiempo", afirma DB

** De los 15 analistas que cubren Sabadell, ocho valoran la acción como "fuerte compra" o "comprar" y siete como "mantener" (Información de Mireia Merino; edición en español de Paula Villalba)