Devastación en Francia por el peor incendio forestal en décadas

VILLEROUGE LA CREMADE, Francia (AP) — El mayor incendio forestal ocurrido en Francia en décadas avanzó a un ritmo más lento el jueves después de cubrir más de 160 kilómetros cuadrados (61,77 millas cuadradas) en el sur del país y cobrar una vida, informaron las autoridades locales.

El incendio, que comenzó el martes y arrasó el macizo de Corbières en la región de Aude, no ha sido contenido a pesar del despliegue de más de 2100 bomberos y varios aviones cisterna.

La rápida propagación del fuego fue alimentada por semanas de clima caluroso y seco, aunque las temperaturas más frescas y los vientos más calmados durante la noche ayudaron a aliviar ligeramente la situación. A pesar de que el viento se intensificó más tarde, los bomberos mantenían la esperanza de poder contener el incendio para las últimas horas del jueves.

“Tenemos un incendio que aún no ha sido contenido y que ya no se está propagando”, informó Christian Pouget, administrador de la región. “La batalla aún no termina. El fuego podría reavivarse de manera más significativa. Todavía faltan unos días antes de poder decir que el incendio estará completamente extinto”.

El fuego ha arrasado 15 comunas en el macizo de Corbières, destruyendo o dañando al menos 36 viviendas, y la evaluación completa de los daños aún está en curso. Una persona murió en su hogar y al menos otras 13 resultaron heridas, entre ellas 11 bomberos, dijeron las autoridades locales. Tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas han sido localizadas.

Se lleva a cabo una investigación para determinar la causa del incendio, que ha dejado un paisaje ennegrecido de árboles esqueléticos y cenizas.

“Es muy triste pensar en la imagen que vamos a dar de nuestra región de Corbières, con sus paisajes devastados y hombres y mujeres desesperados, no solo hoy o mañana, sino durante semanas y meses por venir. Tomará años reconstruir”, declaró a BFMTV Xavier de Volontat, alcalde de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Mientras tanto, se ha pedido a los residentes y turistas de áreas cercanas que permanezcan en sus hogares a menos que se les indique evacuar. Quienes ya habían huido de las llamas pasaron la noche en centros de alojamiento temporal en 17 municipios.

El incendio comenzó en el pueblo de Ribaute, en la región de Aude, una zona rural y boscosa poblada de viñedos.

Pouget indicó que entre 8 y 9 kilómetros cuadrados (más de 3 millas cuadradas) de viñedos fueron arrasados por el fuego.

Según Agnès Pannier-Runacher, ministra de transición ecológica de Francia, el incendio es el más grave que Francia ha enfrentado desde 1949.

“Se trata de un incendio que es una clara consecuencia del cambio climático y la sequía en esta región”, comentó a la radiodifusora France Info.

El incendio de esta semana fue el más grande desde la creación de una base de datos nacional de incendios en 2006, según el servicio nacional de emergencias.

Este verano se han producido múltiples incendios de gran magnitud en el sur de Europa. Los científicos advierten que el cambio climático exacerba la frecuencia e intensidad del calor y la sequedad, haciendo que la región sea más vulnerable a los incendios forestales. El mes pasado, un incendio forestal que alcanzó el puerto sur de Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, dejó alrededor de 300 personas heridas.

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, y su temperatura aumenta al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según Copernicus, el servicio de cambio climático de la Unión Europea.

Petrequin informó desde París.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.