Devuelven a un niño de ocho años a su madre en Son Ferriol tras ir al colegio en día no lectivo

PALMA, 16 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Policía Local de Palma ha entregado a un niño de ocho años a su madre, después de que le llevara al colegio en Son Ferriol en un día no lectivo.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre, sobre las 09.15 horas, cuando los agentes fueron requeridos por un ciudadano que se extrañó al ver a un niño solo dentro del recinto escolar en un día no lectivo, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Una vez en el lugar, los policías comprobaron que la puerta de acceso al patio, aunque estaba cerrada, se abría al empujarla. Dentro encontraron al menor, quien les explicó que, al entrar y no ver a nadie, se había acordado de que no había clase y había decidido esperar allí a que su madre regresara a recogerle.

Los agentes trasladaron al menor a otro centro cercano donde había una actividad programada. Allí, con la colaboración de una orientadora educativa de la Conselleria de Educación y Universidades que conocía a la familia, se logró contactar telefónicamente con la madre.

En todo momento, el menor estuvo acompañado por los agentes y la orientadora. La progenitora fue citada posteriormente en la Comisaría del Distrito Este.

Allí explicó que había dejado a su hijo en el centro y se había asegurado de ver cómo accedía al recinto antes de marcharse, dado que desconocía que fuese un día no lectivo. Tras confirmar la filiación, los agentes hicieron entrega del menor a su madre.