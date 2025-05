DEWA anunció ingresos trimestrales récord por AED 5960 millones y un flujo neto de efectivo por actividades de explotación de 3850 millones

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 12, 2025--

Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011 ) (Símbolo: DEWA ), el proveedor exclusivo de servicios de electricidad y agua del emirato de Dubái que cotiza en el Dubai Financial Market ( DFM ), informó los resultados financieros consolidados del primer trimestre de 2025. Registró ingresos trimestrales de AED 5960 millones, un EBITDA de AED 2430 millones, resultados de explotación de AED 838 millones y un beneficio neto de AED 496 millones. La compañía también generó un flujo neto de efectivo por actividades de explotación récord de AED 3850 millones, lo que elevó el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo a AED 8170 millones, es decir, un saldo superior al del cierre del año 2024 de AED 2070 millones.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250512379619/es/

Dubai Electricity and Water Authority announces record quarterly revenue of AED 5.96 billion and quarterly Cash from Operations of AED 3.85 billion (English Graphic: AETOSWire)

“Seguimos avanzando en nuestro objetivo de lograr cero emisiones netas para 2050 y continuaremos desempeñando un rol decisivo en el rápido progreso de Dubái. Con una demanda sostenida de electricidad, agua y servicios de refrigeración, nuestros ingresos aumentaron en un 2,83 % hasta alcanzar los AED 5960 millones durante el trimestre. De manera aún más significativa, nuestro flujo neto de efectivo por actividades de explotación aumentó a AED 3850 millones, un 17,86 % más que en el mismo período del año anterior. Nuestros resultados financieros reflejan un resultado de explotación saludable de AED 838 millones en el trimestre y un EBITDA de AED 2430 millones. Durante el trimestre, realizamos inversiones relacionadas principalmente con nuestra estrategia de transición energética por un monto de AED 2260 millones", dijo Su Excelencia Saeed Mohammed Al Tayer, vicepresidente, director general y ejecutivo de DEWA.

En el primer trimestre de 2025, DEWA generó 10,50 TWh, un aumento del 2,83 % respecto al mismo período en 2024. Durante este trimestre, la energía limpia generada fue 1,86 TWh, lo que representa el 17,7 % de la generación total de energía. Al mismo tiempo, la producción de agua desalinizada en el primer trimestre alcanzó los 35,61 BIG, lo que representa un aumento del 4,56 %. DEWA incrementó su base de clientes en 11 614 cuentas en el trimestre. En los últimos doce meses que finalizan en el primer trimestre de 2025, la cantidad total de cuentas aumentó en 57 339, lo que representa un incremento del 3,7 % anual.

Al primer trimestre de 2025, la capacidad instalada de generación del sistema de la compañía era de 17 579 MW, de los cuales 3460 MW provienen de fuentes de energía limpia; esto representa el 20 % de la matriz energética. Para 2030, prevemos que la totalidad de la capacidad instalada de generación alcance los 22 GW, de los cuales 7,5 GW, es decir, que el 34 % de la matriz de generación provendrá de fuentes de energía limpias.

Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250512379619/es/

CONTACT: Shaikha Almheiri, +971552288228

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae

KEYWORD: MIDDLE EAST UNITED ARAB EMIRATES

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY OTHER ENERGY UTILITIES

SOURCE: Dubai Electricity and Water Authority PJSC

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 05/12/2025 05:15 PM/DISC: 05/12/2025 05:14 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250512379619/es