DEWA PJSC se incorpora al Índice MSCI de Mercados Emergentes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 15, 2025--

MSCI Inc. (NYSE:MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad inversora mundial, ha anunciado que Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011 ) (Símbolo: DEWA ), el proveedor exclusivo de servicios de electricidad y agua del Emirato de Dubái, que cotiza en el Dubai Financial Market ( DFM ), formará parte del Índice MSCI de Mercados Emergentes, a partir del cierre del mercado del 30 de mayo de 2025.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250514950881/es/

HE Saeed Mohammed Al Tayer, Vice Chairman and MD & CEO of DEWA (Photo: AETOSWire)

«DEWA se enorgullece de ser la mayor empresa cotizada en el Mercado Financiero de Dubái, con una capitalización de mercado que supera los 130 000 millones de AED. Nuestra inclusión en el Índice MSCI de Mercados Emergentes marca un hito fundamental en la trayectoria de DEWA como empresa que cotiza en bolsa y refuerza nuestra creciente relevancia en el escenario de inversión global. DEWA es una de las mayores incorporaciones al Índice MSCI de Mercados Emergentes medido por su capitalización bursátil total. Esta incorporación sitúa a DEWA entre el selecto grupo de empresas de mercados emergentes buscadas por los inversores internacionales por su estabilidad, escala y perspectivas de crecimiento sostenible. Con un sólido historial de dividendos predecibles, el avance de los objetivos de energía limpia, y el apoyo a las ambiciones de cero emisiones de Dubái, DEWA ofrece una propuesta atractiva para el capital global a largo plazo. Nuestros fundamentos, gobernanza y estándares operativos reflejan las mejores prácticas mundiales. Seguimos plenamente comprometidos a ofrecer un crecimiento constante, excelencia operativa y valor a largo plazo a todas nuestras partes interesadas», declaró su excelencia Saeed Mohammed Al Tayer, vicepresidente, director general y director ejecutivo de DEWA.

El Índice MSCI de Mercados Emergentes es uno de los principales índices de referencia a escala mundial y recoge valores de mediana y gran capitalización de 24 mercados emergentes, entre ellos China, India, Brasil, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Con más de 1400 componentes y aproximadamente 7 billones de dólares en activos referenciados, el índice es ampliamente seguido por fondos pasivos que replican el rendimiento del índice de mercado, e inversores institucionales de todo el mundo. Esta inclusión en el Índice MSCI de Mercados Emergentes puede provocar entradas automáticas de capital procedentes de vehículos de inversión pasiva y fondos indexados que replican la composición del índice. Estos flujos no suelen ser discrecionales, lo que genera una demanda constante de acciones por parte de los compradores a partir de la fecha de inclusión.

Como nuevo componente, se espera que DEWA se beneficie de una mayor visibilidad, una mayor liquidez comercial y entradas pasivas de productos de inversión vinculados al índice. La inclusión en el índice suele suscitar la actividad compradora de fondos de inversión pasivos que reflejan los índices de referencia del MSCI.

Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250514950881/es/

CONTACT: Dubai Electricity and Water Authority

Shaikha Almheiri, +971552288228

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae

KEYWORD: MIDDLE EAST UNITED ARAB EMIRATES

INDUSTRY KEYWORD: FINANCE ENERGY PROFESSIONAL SERVICES OTHER ENERGY UTILITIES

SOURCE: Dubai Electricity and Water Authority PJSC

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 05/15/2025 12:30 AM/DISC: 05/15/2025 12:29 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250514950881/es