DEXLEVO es el primer producto asiático que gana el premio al mejor inyectable en el AMWC, el mayor congreso mundial de estética antiedad

La empresa de dispositivos médicos y estéticos DEXLEVO asistió al 20.º Congreso mundial de medicina estética y antienvejecimiento (AMWC) celebrado en Mónaco y explicó sus productos a los visitantes.

El primer inyectable de PCL (policaprolactona) totalmente líquido del mundo, GOURI, desarrollado por DEXLEVO, una empresa de dispositivos médicos y estéticos, ha sido el primer producto asiático en ser elegido como mejor inyectable de la categoría en el 20.º AMWC (Congreso mundial de medicina estética y antiedad) celebrado en Mónaco del 31 de marzo al 2 de abril de 2022.

AMWC es uno de los congresos de estética y antiedad más prestigiosos del mundo. Más de 20 000 visitantes, entre ellos dermatólogos, de más de 200 países de todo el mundo, asisten cada año al evento para compartir las últimas tendencias en productos estéticos y antiedad y las tendencias del sector.

DEXLEVO lanzó GOURI, el primer inyectable de PCL totalmente líquido del mundo, en el Congreso AMWC de 2021. En su segundo año de participación en este congreso, ha sido la primera empresa asiática que ha ganado el premio al mejor inyectable, consiguiendo de este modo un reconocimiento de su tecnología y productos únicos en el escenario mundial. Para los premios AMWC, el comité de la AMWC revisa y elige los productos candidatos, juzgados por los votos de dermatólogos y trabajadores del sector de todo el mundo. En la revisión de este año, DEXLEVO fue nominada junto a destacadas empresas mundiales de belleza como Allergan, Merz, Fillmed y Aptos, lo que demuestra su competencia en el mercado mundial.

Más de 150 médicos y empresas visitaron el stand de DEXLEVO y mostraron gran interés por GOURI, que proporciona una solución antiedad fundamental.

Bajo el lema "El primer PCL líquido: ¿qué, cuándo y por qué?", el dermatólogo mexicano Arturo Vela comentó: "El mercado de la belleza quiere ahora naturalidad. GOURI de DEXLEVO es el primer inyectable de PCL totalmente líquido del mundo y el producto antienvejecimiento más seguro que satisface las necesidades del consumidor". El dermatólogo croata Dinko Kaliterna impartió una conferencia sobre el tratamiento en el congreso bajo el tema "Rejuvenecimiento de la piel con PCL líquido", y afirmó: "GOURI es más seguro que los productos de la competencia y su tratamiento es muy cómodo. Además, la satisfacción de los pacientes con el procedimiento es alta debido al efecto de regeneración natural del colágeno".

Un representante de DEXLEVO declaró: "A medida que la tendencia del mercado de la belleza cambia, más empresas muestran interés con respecto a la edición del año pasado del AMWC. Dado que el mercado mundial está mostrando cada vez más interés por GOURI, pensamos respaldar la comercialización para convertirnos en líderes en productos antiedad".

GOURI de DEXLEVO es el primer inyectable de PCL de tipo totalmente líquido del mundo, de policaprolactona (PCL), un material polimérico biodegradable, que se extiende de forma natural por la cara y alrededor de los ojos cuando se inyecta en la piel, formando una matriz tridimensional y provocando la producción de colágeno.

Con el lanzamiento del AMWC en septiembre de 2021, DEXLEVO está vendiendo y contratando GOURI en más de 40 países y participará como patrocinador platino en el IMCAS 2022, que se celebrará en París en junio de este año, para acelerar las actividades de comercialización y ampliar el mercado mundial.

