DEXLEVO sorprende al mundo con los primeros rellenos poliméricos líquidos de la historia

Corea entrará previsiblemente en la era del superenvejecimiento al ritmo más rápido del mundo y se espera que una amplia gama de sus consumidores en el mercado estará compuesta por población de edad avanzada. Dado que la generación de la tercera edad, económicamente competente, atrae la atención por su poder adquisitivo, se están lanzando al mercado de la belleza diversos productos antiedad. Según Hebronstar, especializada en consultoría de gestión, se prevé que el mercado nacional de productos antiedad crezca a una tasa media anual del 13,2 %, y que los cosméticos lideren el 75 % de este crecimiento, seguidos por el sector médico (18 %) y el de servicios (7 %).

Debido a esta transición de la generación senior a una nueva clase de consumidores importantes, el mercado de la belleza de la piel está evolucionando a procedimientos mínimamente invasivos y no invasivos que puedan resaltar la belleza a pesar del paso de los años. La toxina botulínica y el relleno de ácido hialurónico son los procedimientos antiedad que actualmente lideran el mercado. Sin embargo, estos productos tienen claras limitaciones en cuanto a su eficacia duradera. Además, debido a la intensificación de la competencia por las escasas barreras de entrada al mercado, la capacidad de los consumidores para discernir la calidad de los distintos productos sigue siendo limitada.

DEXLEVO es una empresa de capital riesgo que ha despertado un gran interés debido a su desarrollo de productos innovadores, como los primeros rellenos de polímero líquido de éxito en el mundo. La empresa surgió con una valoración previa a la inversión de 250 000 millones de KRW durante el proceso de financiación previo a la OPA en noviembre del año pasado.

Objetivo: entrar en el mercado global del cuidado de la piel

Fundada en 2013, dexlevo desarrolla productos de belleza basados en la tecnología de polímeros biodegradables. tras una importante investigación, la empresa desarrolló los primeros rellenos poliméricos líquidos del mundo. el relleno de polímero líquido de dexlevo se encuentra en forma líquida cuando está fuera del cuerpo, a diferencia de las formulaciones de partículas pequeñas existentes. sin embargo, cuando se inyecta en el cuerpo, se transforma en partículas y regenera el colágeno de la piel para expresar los efectos antienvejecimiento. jaewon you, ceo de dexlevo, comentó: "tras establecer nuestra dirección empresarial en el campo del cuidado de la piel y al tiempo que buscábamos un artículo, nos fijamos en el hecho de que los productos de relleno de polímero biodegradable, que eran populares en corea en ese momento, tienen forma de partículas pequeñas y sólo se utilizan en zonas limitadas, como los pliegues nasolabiales". y añadió: "al licuarlo, hemos desarrollado el primer relleno polimérico líquido del mundo sin restricciones de uso ni efectos secundarios."

El relleno de polímero líquido de DEXLEVO se diferencia de los rellenos existentes en que promueve la regeneración del colágeno dentro de la piel. Los rellenos actuales también tienen un efecto de regeneración del colágeno. Sin embargo, al presentarse en forma de partículas, es imposible inyectarlos en la piel de manera uniforme. Por eso, estos rellenos sólo podían utilizarse en zonas tópicas como los pliegues nasolabiales. Sin embargo, DEXLEVO ha solucionado esta limitación. Cuando se inyecta en la piel un compuesto de alto peso molecular en forma líquida, puede utilizarse en varias zonas regenerando el colágeno alrededor de la piel y transformándolo en pequeñas partículas dentro de la misma.

Gracias a su tecnología diferenciada, DEXLEVO consiguió el marcado CE europeo para el relleno de polímero líquido bajo la marca "GOURI" en el primer semestre de 2021, sentando así las bases para su entrada en el mercado mundial. Además, tras el lanzamiento de "GOURI" en la AMWC, DEXLEVO firmó contratos de suministro con empresas locales de España, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Europa, el suroeste asiático y Latinoamérica. Jaewon You declaró: "Con GOURI, que ha recibido la certificación europea CE (una marca de conformidad de las directivas de la CE) desde 2022, estamos entrando en los mercados locales de Europa, Oriente Medio y Latinoamérica. En Corea, el proceso de aprobación del producto se completará en 2022 y el producto saldrá a la venta en 2023, tras lo cual se llevarán a cabo los ensayos clínicos con la FDA estadounidense".

Inversión de 250.000 millones de KRW

Jaewon You, que adquirió experiencia práctica en Samyang Corporation y CELLTRION, observó un gran potencial en el mercado del cuidado de la piel dada la rápida evolución hacia el envejecimiento de la sociedad. Jaewon You destacó: "En los campos farmacéutico y biológico, como los medicamentos contra el cáncer y para el tratamiento de enfermedades raras, no es fácil competir con las grandes farmacéuticas mundiales en términos de poder financiero y capacidad de investigación, pero yo sabía que éramos lo suficientemente competentes en el sector del cuidado de la piel a escala mundial". "Corea tiene un gran interés por los procedimientos cosméticos debido a su cultura, que valora la extroversión, y consideré que esta era nuestra oportunidad para utilizar nuestro excelente personal médico y nuestra base de fabricación", añadió.

Con el éxito del lanzamiento de "GOURI" en 2021, DEXLEVO, que participó como patrocinador principal de la AMWC y firmó un contrato de suministro por valor de unos 30 millones de dólares, recaudó 26 000 millones de KRW en financiación previa a la OPA el pasado noviembre. Los accionistas existentes, entre los que se encuentran MAGNA investment y HANA financial investment (10 000 millones de KRW), Smilegate Investment (Smilegate Aphrodite Serve One Fund; 10 000 millones de KRW), Hyundai Venture Investment (Hyundai Youth Fund No. 2; 4 000 millones de KRW) y Shinhan Capital (2 000 millones de KRW), participaron en la financiación previa a la OPA.

Curiosamente, el valor de la inversión se fijó en 250 000 millones de wones, que es aproximadamente seis veces superior al estándar de preinversión (serie B de 40 000 millones de KRW en 2018). Jaewon You manifestó: "La financiación original estaba planeada para ser de 20 000 millones de KRW, pero se aumentó a 26 000 millones de KRW debido a las solicitudes de inversión activas de los accionistas existentes que evaluaron altamente el potencial de crecimiento futuro de la compañía." Y prosiguió: "Además de los accionistas existentes, muchos inversores de capital riesgo y empresas de capital privado (PE) también expresaron su intención de invertir, pero sólo los accionistas existentes superaron la inversión prevista, por lo que se excluyó la inversión externa."

Además, Jaewon You declaró: "El futuro de DEXLEVO es importante, y creo que el objetivo no es la salida a bolsa, sino que lo que vendrá después. El objetivo final es convertirse en la empresa número uno del sector de la belleza mundial".

