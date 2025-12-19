DGT e Instituto Nacional de Seguridad y Salud colaborarán para rebajar las 100.000 muertes de tráfico al año en el trabajo

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la Dirección General de Tráfico (DGT) han firmado hoy un protocolo general de actuación para impulsar la seguridad vial laboral en las organizaciones.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y octubre de 2025 el número de accidentes de tráfico en el trabajo se redujo respecto al mismo periodo el año anterior. Sin embargo, las cifras siguen siendo preocupantes y durante los primeros diez meses del año, 16.393 personas trabajadoras han sufrido accidentes de tráfico con baja durante la jornada laboral y 60 han perdido la vida. Durante 2024, el número de muertes ascendió a 104.

El acuerdo, suscrito por Aitana Garí Pérez, directora del INSST, y Pere Navarro Olivella, director general de Tráfico, busca reducir los accidentes laborales de tráfico mediante la cooperación en áreas como la asistencia técnica, la investigación y la divulgación de buenas prácticas. Asimismo, contempla la puesta en marcha de un Distintivo Nacional de Seguridad Vial Laboral que destacará aquellas empresas comprometidas con la prevención de accidentes de tráfico en el trabajo.

El protocolo impulsará el intercambio de datos y estadísticas entre ambos organismos con el fin de identificar áreas de mejora y permitirá el diseño de estrategias de prevención de riesgos laborales en la conducción. También se contemplan actuaciones de formación, información y sensibilización en seguridad vial laboral dirigidas a personas trabajadoras, empresas y personal autónomo.

Durante la firma del acuerdo, Garí ha destacado que "la movilidad laboral segura es una prioridad estratégica, no podemos aceptar que los desplazamientos por motivos de trabajo sigan siendo una de las principales causas de mortalidad laboral". Este protocolo busca reforzar, según Garí, la colaboración institucional, mejorar la calidad de los datos y orientar mejor las políticas públicas para proteger a las personas trabajadoras.

Por su parte, Navarro ha subrayado que la seguridad vial no termina en la carretera, sino que debe integrarse en el entorno laboral, de ahí que este convenio permita avanzar en una estrategia conjunta a través del intercambio de datos, el desarrollo de campañas de sensibilización y la promoción de planes de movilidad segura en las empresas, acciones todas ellas tendentes a reducir los siniestros viales que se producen durante la jornada laboral o en los desplazamientos in itinere.

GRUPO DE SEGUIMIENTO

Con el fin de coordinar las actuaciones previstas, se constituirá un grupo de seguimiento integrado por representantes de ambas instituciones, que se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos. El protocolo tendrá una duración inicial de dos años, prorrogables, y servirá como marco de colaboración para promover entornos laborales más seguros y saludables, también en la movilidad.

Con este acuerdo, el INSST y la DGT aúnan esfuerzos para reducir los accidentes laborales de tráfico y promover la seguridad vial laboral en las organizaciones, en línea con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023- 2027.